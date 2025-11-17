SBL史上最大假球案！主控柯旻豪「重判7年」 15人涉放水簽賭全遭定罪

（體育中心／綜合報導）職籃SBL裕隆納智捷爆出史上最大規模簽賭、打假球案，涉案球員集體放水操盤、下注牟利，震撼籃壇。經士林地方法院歷時近一年審理，今（17）日一審宣判，包括前MVP柯旻豪、吳季穎等15人全遭定罪，主嫌柯旻豪被判7年徒刑最重，全案成為《運動彩券發行條例》自2010年上路以來首件依「妨害賽事公平」罪起訴的重大案例。

圖／柯旻豪曾獲年度MVP。（翻攝 裕隆納智捷IG）

判決指出，裕隆在第20季SBL例行賽共打出38場比賽，以19勝11負奪冠，但其中至少18場遭球員簽賭、7場刻意放水操盤。檢方查出，柯旻豪是固定先發控衛、吳季穎為得分後衛，外援斑霸擔任主力中鋒，與周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、吳祐任、黃鉉閔、李其恩等人皆涉入簽賭或放水行為。

圖／吳季穎。（資料畫面）

法院審理後認定，柯旻豪除親自下注外，還透過前九太科技助理教練邱繼緯（綽號邱哥）作為地下盤窗口，介紹多名球員加入簽賭集團。吳季穎下注金額龐大，甚至突破地下盤上限，還找前女友黃品瑄及友人代為下注，形成完整簽賭網絡，不法獲利高達2473萬元，其中吳季穎與黃品瑄分得逾1500萬元。

士林地檢署指出，球員在2022年底至2023年5月期間，於至少7場比賽中以離譜投籃、罰球不進、不跑戰術等方式操控比分，嚴重損害職籃公信力。檢方依《運動彩券發行條例》第21條「三人以上以詐術妨害賽事公平」等罪起訴15人，並聲請沒收不法所得2000萬元。

士林地院今宣判結果如下：

柯旻豪應執行7年徒刑、吳季穎2年、吳祐任4年10月、周暐宸4年9月、顏聞佐5年、邱忠博3年4月、陳品銓4年4月、黃鉉閔4年9月、李其恩1年8月、斑霸5年2月。

非球員部分，邱繼緯被判2年，緩刑5年並沒收3萬5千元；吳季穎前女友黃品瑄判1年，緩刑2年；另3名協助下注的友人則分別被判8月至1年徒刑。

