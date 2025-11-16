SBL史上最大假球風暴！柯旻豪等15名球員涉案，士院明日宣判、檢方求沒收2千萬。圖／翻攝自SBL超級籃球聯賽臉書

台灣 SBL 職籃去（2024）年爆發史上最大規模的打假球風暴，士林地檢署於去年2月偵結，依加重詐欺及首度適用的《運動彩券發行條例》詐術投注罪，起訴15名涉案球員，包括前年度MVP柯旻豪等10名裕隆隊球員，並向法院聲請沒收約2000萬元非法所得。另前鋒翁嘉鴻在案發後出境未歸，遭檢方通緝。案件經士林地院審理近兩年後，預計於明日上午宣判一審結果。

本案由時任重大刑案專組主任檢察官葉耀群及檢察官邱獻民指揮，檢調比對比賽影片、金流紀錄與證人供述後認定，裕隆球員從2022年12月27日至2023 年5月21日的第20季SBL賽程期間，至少有10餘場比賽涉入假球，其中7場比數明顯配合地下盤口，手法包括刻意投失、罰球不中、拖延攻勢、不執行戰術，甚至故意失誤，檢方認定行為嚴重破壞比賽公平及球迷信任。

2024年2月2日，全案偵結，檢方依《運動彩券發行條例》第21條及相關刑法罪名起訴15名被告，其中10人為裕隆現役球員，包括前MVP柯旻豪與控衛吳季穎。檢方同時首度適用《運動彩券發行條例》第21條第2項「三人以上結夥以詐術妨害比賽公平」，並聲請沒收逾2000萬元不法所得，顯示案件規模與刑責重大。

士林地院於2024年3月28日首次開庭，歷經多輪審理，至今年7月21日，曾因操控比賽遭判刑的柏力力隊前球員施顏宗與陳奕綸以證人身分出庭作證，兩人是全台首例因假球被依《運動彩券發行條例》判刑（皆獲緩刑）的案例。他們在法庭上揭露假球操作細節，其中，陳奕綸直言「不想浪費時間才認罪」；施顏宗則供稱自己曾接獲指定要求「前兩節輸10分」的指令，凸顯假球集團運作精準、有系統。

本案於8月27日辯論終結，公訴檢察官在最後陳述中指出，柯旻豪身為主力控衛卻涉入放水，對比賽影響重大，請求法院從重量刑並併科罰金；對於周暐宸、吳祐任、陳品詮、邱忠博等人在偵查時坦承、審理期間卻翻供，檢方認為態度反覆，亦請求重判。而斑霸、黃鉉閔、顏聞佐等人始終否認犯行，檢方認為其欠缺悔意、態度頑拒，同樣建請法官嚴懲；其餘被告則依情節請求量刑。

假球案爆發後，所有遭起訴的裕隆球員註冊資格均被取消，並列入永不錄用名單，形同永久退出台灣職籃，對球隊與聯盟皆造成深遠衝擊。外界指出，本案暴露SBL長期存在的監督漏洞，並凸顯球員教育、反賭防護與賽事監管仍需全面改革。

無論法院最終宣判為何，此案已被視為台灣職業運動史上最嚴重的假球事件之一，不僅改變多名球員的籃球生涯，也成為國內運動風紀與制度改革的重要轉捩點。隨著一審結果即將出爐，各界正密切關注這場撼動籃壇的風暴將如何畫下句點。



