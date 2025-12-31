SBL基隆黑鳶強勢襲來！WSBL新賽季為拚亞運厚植實力

第23季SBL暨第21季WSBL即將於1月2日正式開打。（圖／展逸提供）





第23季SBL暨第21季WSBL即將於1月2日正式開打，新球季新氣象，SBL新增球隊基隆黑鳶，季前動作頻頻，出色陣容在隊史第一個球季，就鎖定季後賽甚至爭冠目標，其他各隊如何應戰來勢洶洶的新球隊，讓本季賽事精彩可期。

運動部鄭世忠政務次長：「今年SBL在基隆新球隊加盟的情況下，比賽一定是精采可期，期待不論是尋求衛冕的隊伍或是挑戰者們都能夠有更好的表現。而對於WSBL的選手們，明年名古屋亞運是相當重要的體育盛事，希望能夠看到我們WSBL的選手們進軍名古屋大顯身手！」

中華民國籃球協會李雲翔秘書長表示，特別感謝一路走來從體育署到運動部，都給予了SBL與WSBL最大的助力，希望在新的球季能夠讓更多年輕選手有發揮的空間，也期待看到之後男女籃在國際賽都有更好的成績。

SBL本季迎接嶄新面貌，籃球風氣盛行的基隆市，終於有了屬於城市的第一支球隊，並選擇從SBL出發，總經理林冠綸展現旺盛企圖心，在季前選秀會先選進3名新秀強化陣容深度，更請來具有職籃經驗的眾多好手壓陣，目標非常明確，就是要在隊史第一個球季進軍季後賽，更希望能進一步挑戰裕隆霸業。

尋求四連霸的裕隆集團則是穩紮穩打，奪冠主力陣容繼續征戰，也在自由球員市場有所斬獲，仍是爭冠大熱門；上季在冠軍賽鎩羽而歸的臺灣銀行，新球季再出發，將以更出色的團隊默契與防守，再爭佳績。

台灣啤酒則由總教練劉孟竹領軍繼續前進，助理教練團更補進楊敬敏，誓言要搶下決賽門票；彰化璞園柏力力則要立足彰化，鎖定季後賽目標。

WSBL方面，我國女籃重返亞洲盃一級，新球季目標當然就是要在名古屋亞運爭取佳績，球員奮力爭戰，也為了國手資格而戰。

國泰女籃持續打造霸業，新球季實力依舊強勁，還補進劉惠茹強化後衛戰力，也請回楊晴增進陣容深度，還請來身高188公分的洋將Jeanna Cunningham，仍是最早部署洋將戰力的球隊。

續六季在冠軍賽力拚國泰的台元女籃，新球季補進旅外的劉希曄，以及吸收歐婕加盟，目標當然就是攻頂；中華電信換將再出發，由初詠萱領軍，盼能打出新氣象。

連兩季墊底的台灣電力，在選秀會一舉補進5名新秀，再請回林紀妏擔任總教練，將以嶄新面貌迎接新球季。

本季SBL與WSBL賽事將繼續以推廣籃球為目標，賽事將前進板橋體育館、基隆市立體育館、彰化縣立體育館，以及修繕有成的虎尾科大體育館，希望球迷能踴躍進場，為臺灣籃球加油。

