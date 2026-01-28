SBL基隆黑鳶首度徵求企業冠名

ＳＢＬ基隆黑鳶籃球隊徵求企業冠名，冠名費二百萬起跳。（黑鳶粉專提供）

記者王慕慈∕基隆報導

在地職籃「基隆黑鳶籃球隊」徵求冠名，規劃每年二百萬元（含以上）權利金最低門檻，冠名權以三年為限，公開徵求至二月二日。

黑鳶隊是超級籃球聯賽第五支隊伍，市府第一年編列三千萬元在教育基金，第二年在產發處。由於補助遞減，市府為節省公帑、提供球隊多元發展資源，參考雙北為基隆首例公開徵求冠名，結合企業資源挹注與參與，規劃每年二百萬元（含以上）權利金最低門檻，冠名權期限三年。

企業資格為我國法律許可設立及合法納稅公司；舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱、夜店及資訊休閒業及其他相類似者，以及菸品廠商、陸資或港澳企業，及其他經市府認定不當業別營利事業不予受理投標。

基隆黑鳶曾受邀新加坡、馬來西亞出賽，七場贏六場，唯一輸掉一場是新秀上場，否則還是完勝；雖非官方成績，但也亮眼。專業球隊「以賽代訓」，巡迴基隆國高中專業指導及經驗分享。

ＳＢＬ聯賽今年度賽季自一月二日開打，將一路持續至五月十日。基隆黑鳶表現穩定，自開賽以來累積四勝三負戰績，排名聯盟第二。基隆主場賽事三月十至二十九日在市立體育館開打，展開為期三週的主場賽程，基隆黑鳶期間進行八場賽事，力拚主場優勢提高勝績。