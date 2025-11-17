SBL打假球簽賭10球員下場出爐！ 昔MVP柯旻豪遭重判7年

SBL打假球案，球員柯旻豪簽賭賺上千萬，被重判7年。（圖／報系資料照）

SBL超級籃球聯賽2022年裕隆納智捷隊爆發打假球醜聞，士林地檢署偵辦以後，於2024年2月依照加重詐欺等罪起訴15人，其中包括柯旻豪、吳季穎等。在歷經1年多的審理後，士林地院於今日上午9時30分宣判，柯旻豪處7年、吳季穎處2年緩刑5年、班霸處5年2月。

柯旻豪與前九太科技助教邱繼緯相識，且知悉對方可以協助地下簽賭，便擔任橋樑為其他球員牽線。吳季穎則是因為簽賭金額時常超過網站上限，後續又找來黃姓女友和其他4名友人協助申請會員進行下注。

後續，柯旻豪、吳季穎為了贏錢，利誘翁嘉鴻、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、吳祐任、黃鉉閔及李其恩等隊友打假球來控制比分，並在獲得賭資以後和參與其中的隊友們瓜分賭資，涉及假球以及簽賭的場次高達18場。

檢警發現，至少有7場比賽遭到球員操控比分。2022年12月27日，裕隆和台啤熱身賽時，地下賭盤開出「台啤受讓 6.5 分」最後比賽以70比67險勝台啤，吳季穎贏下賭資67萬元。

2023年2月24日，裕隆對戰柏力力的例行賽，原先在第三節結束時，裕隆以72比54領先，但柯旻豪提醒比分差距太大後，第四節球員們紛紛出先反常動作，最終將比分控制於9分內，吳季穎獲利56萬，柯旻豪也贏得賭金，配合的球員則領取3000到5000元不等的茶水費。

此案在歷經士林地院1年的審理以後，合議庭於今日宣判，柯旻豪7年、吳季穎2年緩刑5年，得易科罰金2萬，須向公庫支付20萬元、班霸5年2月。其餘周暐宸4年9月、吳祐任4年10月、陳品銓4年4月、邱忠博3年4月、李其恩1年8月緩刑4年、黃鉉閔4年9月、顏聞佐5年、黃品瑄1年、邱繼緯2年緩刑5年、邱廷昱1年緩刑2年、張曉悌8月、游舜翔9月緩刑2年。

