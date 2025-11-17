SBL最大假球案宣判！ 前ＭVP柯旻豪遭重判7年、吳季穎獲緩刑

SBL假球案，士林地院今（17日）一審宣判。（示意圖：MotionElements）

台灣職籃SBL 2023年爆發「裕隆納智捷」多名球星疑涉簽賭打假球案，士檢去年2月偵結，起訴15名被告，士林地方法院今（17日）一審宣判，主要涉案的10名球員中，柯旻豪遭判7年有期徒刑，成為台灣運動史上因打假球被判刑最重的個案；吳季穎「全認了」獲判2年緩刑5年；塞內加爾中鋒班霸判刑5年2月外加驅逐出境。檢方統計，眾人簽賭及打假球酬勞逾台幣2400萬元。

SBL裕隆納智捷爆簽賭打假球案，多名球員被指不僅自己下注，還收錢集體放水操盤，檢方起訴時除以加重詐欺，也首度引用《運動彩券發行條例》以詐術投注罪，遭起訴的被告包括：曾榮獲年度MVP的柯旻豪、球星吳季穎、中鋒斑霸等裕隆10名球員，其中，前鋒翁嘉鴻於案發後出境未歸，遭檢方通緝。法院審理時，多人對「是否刻意放水」供詞反覆，經1年9月審理，士林地院上午宣判：柯旻豪應執行刑期7年；吳季穎2年緩刑5年，易科罰金2萬元，須向公庫支付20萬元；班霸5年2月；周暐宸4年9月；吳祐任4年10月；陳品銓4年4月；邱忠博3年4月；李其恩1年8月緩刑4年；黃鉉閔4年9月；顏聞佐5年；黃品瑄1年；邱繼緯2年緩刑5年；邱廷昱1年緩刑2年；張曉悌8月；游舜翔9月。全案仍可上訴。

檢警查出，SBL在2023年1月7日至5月21日進行的賽事，柯旻豪是裕隆隊固定先發控球後衛、吳季穎為得分後衛、塞內加爾籍球星斑霸為固定先發中鋒；柯旻豪熟識地下組頭邱繼緯，將邱介紹給隊內其他球員，其中吳季穎因簽賭金額時常破網站上限，因此找來黃姓女友等4人協助下注。為了贏錢，柯吳2人利誘翁嘉鴻、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、吳祐任、黃鉉閔及李其恩等隊友打假球控制比分再瓜分賭資，眾人簽賭及假球酬勞預計高達2473萬4610元，涉及簽賭及假球的場次多達18場，至少有7場比賽遭涉案球員操控比分，甚至在比賽進行時，柯旻豪會向隊友提醒「比分太高」等，以「控制分差」為目的，指示隊友亂傳球、亂出手投籃或製造失誤等，藉此從地下賭盤大肆獲利，嚴重破壞職籃賽事公信力。

