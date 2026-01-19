SBL球員再傷！職籃工會提5訴求 運動部要求籃協全面檢討



SBL超級籃球聯賽近期接連爆出場地安全與賽事治理爭議，引發外界高度關注。運動部今天（19日）發布新聞稿表示，已要求中華民國籃球協會全面檢討場地安全與賽事治理責任，並指出籃協今年向運動部提出高達新台幣5183萬元的補助計畫，卻未派具決策層級人員出席今日審查會議，顯見「缺乏應有的承擔」，後續經費審查將從嚴把關。





爭議起於2026年SBL開季首週，基隆黑鳶前鋒胡凱翔於新北市板橋體育館比賽時，因踩到球場中央大面積地貼滑倒，造成右膝內側韌帶拉傷。事件引發臺北市職業籃球員職業工會發聲，指出台灣籃球長年忽視場地安全風險，並提出5項訴求，包括停止在罰球圈、禁區與中圈使用大面積地貼，建立室內球場止滑與濕度管理標準，落實賽前安全檢查與事故通報、公開調查機制，並要求主管機關明確督促受補助體育團體對場地安全負責，若未達安全基準，應暫停使用並立即改善，強調「球場就是職業運動員的職場」。

廣告 廣告





對此，運動部回應指出，針對近日SBL賽事引發比賽誠信與場地安全等多項爭議，已表達高度關切，並嚴正重申對任何破壞賽事誠信與競賽公平的行為，皆採取「零容忍」態度，要求籃協立即啟動內部調查機制，訪談相關人員、釐清事實，並於最短時間內對外說明；若有具體事證涉及不法，應立即移送法辦，絕不姑息。針對職籃工會訴求，運動部也將督促籃協邀集專家進行專業評估，研議具體改善作為。





運動部進一步指出，籃協今年向運動部提出2026年SBL暨WSBL聯賽補助計畫，總經費編列高達新台幣5,183萬餘元，但在今日審查會議中，籃協未派具決策層級人員出席說明，顯示其在爭取國家資源與回應籃壇近期危機上，缺乏應有的承擔。





運動部強調，政府預算來自全民納稅錢，必須花在刀口上，將請籃協一併提出「賽事防賭機制」、「場地安全優化」及「行政管理責任」等具體改善方案，作為後續補助審查的重要依據，期盼籃協徹底檢討、回歸專業治理，勿辜負球員的努力與球迷的期待。（責任編輯：王晨芝）

（延伸閱讀：台籃史上最大假球案海撈2473萬 柯旻豪等10球員判決出爐「最重7年」）

更多上報報導

SBL x WSBL超級籃球聯賽3月28日基隆開賽 銘傳國中晉級全國賽授旗

基市籌組SBL！藍營質疑童子瑋反對 呼籲別把政治惡鬥帶到體育圈

職籃再爆涉賭醜聞！新竹攻城獅施顏宗列被告 球團火速開除