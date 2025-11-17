SBL簽賭假球案 柯旻豪一審判刑7年

（中央社記者林長順台北17日電）前SBL裕隆隊球員柯旻豪等15人涉簽賭及打假球，檢方依違反運彩條例等罪嫌起訴。士林地方法院今天判處柯旻豪有期徒刑7年，涉案多名球員判刑，全案可上訴。

士林地檢署偵辦前超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷球員涉假球簽賭案，去年2月間偵查終結，依違反運動彩券發行條例結夥三人以上犯以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平、刑法賭博、意圖營利供給賭博場所、加重詐欺取財等罪嫌起訴柯旻豪等被告15人，並向法院聲請沒收不法所得新台幣2000萬餘元。

被起訴者包括前球員柯旻豪、吳季穎、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、李其恩及外籍球員斑霸；另有不同球隊的邱姓前助理教練、黃姓、張姓、游姓、邱姓等5人。（編輯：方沛清）1141117