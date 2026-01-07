SBL選秀狀元余祥平返母校傳承技術

謝國樑頒發榮譽狀予余祥平回饋母校籃球教學，並盼為城市培養更多健康、自信的年輕世代。（圖：市府提供）

▲謝國樑頒發榮譽狀予余祥平回饋母校籃球教學，並盼為城市培養更多健康、自信的年輕世代。（圖：市府提供）

超級籃球聯賽（SBL）第23屆選秀狀元余祥平，6日前往母校基隆市銘傳國中進行籃球教學指導，他將職業賽場寶貴經驗回饋基層學子。基隆市長謝國樑到場，和銘傳國中籃球小將們，一起在銘傳國中全新升級的活動中心，主場體驗SBL等級訓練，並頒發榮譽狀予余祥平，肯定他回饋母校、投入基層運動培育義行。

謝國樑市長表示，余祥平返鄉指導學弟妹，不只是技術傳承，更展現對家鄉與下一代的責任感。他指出，市府長期重視校園運動發展，持續在運動人才培育與設施改善上投入資源，希望讓孩子們在安全、專業的環境中穩定成長。自114年起，市府即推動「基隆市政府獎勵運動優異國中畢業生升學本市公立高級中等學校獎學金實施計畫」，期盼透過制度支持，讓優秀選手願意留在基隆深耕、發展。

廣告 廣告

銘傳國中校長林世傑表示，感謝市府團隊長期支持校園運動發展，近兩年已投入該校，超過3,000萬元經費，完成活動中心漏水、壁癌、地板與空調等多項改善工程，全面提升訓練與使用品質。這次整修亦融入「主場識別」概念，打造銘傳國中專屬籃球主場氛圍，整體規格幾乎比照職籃場館，讓師生與選手都能在更好的環境中訓練與比賽。

銘傳國中籃球隊近年成績極為亮眼，去（114）年女籃首度奪得聯賽冠軍，締造校史新頁；男籃則完成三連霸，並拿下六年內第五座冠軍，奠定聯賽王者地位。林世傑指出，顯然完善訓練環境與制度對球隊發展極為重要。

黑鳶籃球隊總經理林冠綸表示，球隊秉持「在地連結、回饋基層」理念，自114年10月起，推動「基隆校園回饋計畫」，截至114年12月，已完成前往國中、國小、高中及大專校院，進行入校教學與交流共14場次。未來，將持續與市府及學校合作，深化基層籃球發展。

謝國樑強調，黑鳶籃球隊是目前各聯盟中，最積極投入社區回饋、最用心照顧下一代、也是最有愛的一支職業球隊，不只追求競技表現，更願意長期走進校園、陪伴孩子成長，令人感佩！