SBL》最資深籃球聯賽開打 周儀翔苦練狂瘦10公斤

第23季SBL暨第21季WSBL即將在周末（1月2日）點燃戰火，首戰將於板橋體育館盛大展開，而本季SBL再增加全新勁旅－基隆黑鳶隊，球隊也迎來曾經的中華隊好手周儀翔。球隊教練楊志豪也透露新賽季目標：「雖然是聯盟新軍，但參賽了，目標就是總冠軍。」

今年10月成軍的基隆黑鳶，即將在周末對上台灣啤酒，楊志豪讚賞球隊的狀態，認為球隊有年輕球員也有老將，有助於磨合：「老將可以帶動年輕球員磨合，我們會一步一腳印地去努力。」

周儀翔瘦身成功 教練期待好表現

除了球隊現狀以外，日前因場外風波而暫別籃壇的當家球星周儀翔，現在也重新出發，楊志豪開心說道：「他3個月就瘦了10公斤，每天都是最早進球館、最晚走的球員。」他表示，很期待新賽季周儀翔的好表現。

廣告 廣告

而繼續尋求連霸的裕隆集團，本季也迎來補強。陳俊男在休賽季從TPBL轉戰SBL，對此他表示並沒有面子問題，只是想要好好享受打球的感覺，但提到賽季目標時，他依然霸氣喊話：「雖然關注的人沒有那麼多了，但只要來到賽場上，那就是幫助球隊完成四連霸，其他事情真的沒有想那麼多。」

盼三聯賽合作育才

運動部政務次長鄭世忠也表示，現在台灣有兩職籃聯盟正在運營，他期許SBL可以成為培育籃球人才的來源：「其實SBL存在的一個非常重要的關鍵就是『人才培育』。」SBL本身有很多穩定的國營事業和企業在支持，所以依舊是很重要的舞台。鄭世忠如果這三個聯盟可以建立一個很好的相互支援系統，對台灣籃球的發展會是非常好的。