SBL「超大地貼」害受傷 運動部、職籃工會齊開砲

超級籃球聯賽（SBL）基隆黑鳶前鋒胡凱翔日前因踩上新北市板橋體育館中央「超大面積地貼」滑倒受傷，點燃職籃工會、運動部怒火，職籃工會率先批評場地安全突顯制度失能，運動部更直接要求籃協提出改善措施，否則5183萬元的補助計畫難通過審查。

基隆黑鳶前鋒胡凱翔，因踩上新北市板橋體育館中央「超大面積地貼」滑倒，雖然傷勢不算嚴重，職籃工會因此對場地安全因素發布聲明。工會指出，胡凱翔的受傷只是台灣籃球場地安全問題的冰山一角。過去已有呂政儒、Bryan Davis、蔡峻銘、林庭謙、陳盈駿等球員因地貼或濕滑地板受傷，顯示制度長期失能。

工會提出全面停止在罰球圈、禁區、中圈使用大面積地貼；建立室內球場止滑與濕度管理標準；落實賽前安全檢查、事故通報與公開調查；主管機關要求受補助團體提供場地安全執行紀錄； 場地未達安全基準時應暫停使用並立即改善等五大訴求。

工會並強調「球場就是職業運動員的職場」，依《職業安全衛生法》及《民法》，主辦單位與場地方均有責任保障安全，不能再以球員的膝蓋與韌帶換取廣告曝光。

籃協缺席經費審查會議 引運動部開火

運動部也在19日審查會議中指出，中華民國籃球協會（籃協）雖提出2026年SBL暨WSBL賽事補助計畫，總經費約5183萬元，但卻未派具決策層級人員出席說明，顯示治理態度與承擔不足。運動部強調，政府補助必須建立在「賽事安全、競賽公平、專業治理」的前提之上，籃協必須提出具體改善措施，否則難以通過審查。

運動部指出，針對外界質疑例行賽過程異常，重申「零容忍」立場，要求籃協立即啟動內部調查，若有不法事證，必須移送法辦；因球員胡凱翔在板橋體育館踩到「超大面積地貼」滑倒受傷，除已致電籃協表達高度關切，並要求邀集專家進行專業評估，改善場地安全，要求籃協提出「防賭機制」、「場地安全優化」、「行政管理責任」等改善方案，才能進行後續補助審查。

籃協爆治理危機

籃協在2025年曾三度因會員大會流會導致多項決策停滯，造成國際賽權益受損、女籃歸化球員資格誤判等問題，引發運動部研議懲處，如今SBL場地再度引發選手受傷，籃協提出補助計畫卻未能派出決策層級人員出面說明，讓外界再度質疑籃協的治理能力。