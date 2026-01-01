SBS強勢公開2026年8大韓劇預告：《Doctor X》金智媛強勢回歸、《帥氣新世界》惡女林智妍再度登場！安孝燮、蘇志燮、安普賢、柳演錫新劇來了

【文/少女心文室】隨著2025年結束，在全新的2026年，將迎來更精采的作品！SBS一口氣在年末的SBS演技大賞上還有社群平台公開了今年7部新劇預告，要來讓觀眾一睹為快，今年的吸睛新作！包括《神與律師事務所》、《今天也售罄了》、《帥氣新世界》、《Doctor X：白色黑手黨時代》、《財閥X刑警2》、《金部長》、《好搭檔2》等精彩內容！趕緊一起來看新劇介紹吧！

SBS《雖然從今天開始是人類》金惠奫、朴所羅門

SBS 2026新劇1.《雖然從今天開始是人類》

不少劇迷們期待的2026新劇《雖然從今天開始是人類》全劇共12集，1/16首播！確定由金惠奫、朴所羅門主演！並由《戀愛大戰》、《大指揮家：弦上的真相》的導演金正權執導，《最棒的炸雞》的編劇朴燦英、趙雅英共同執筆。劇情講述金惠奫飾演擔心成為人類而遠離善行和男人，而費盡心思生活的怪才九尾狐「銀狐／金玉淳」，和朴所羅門飾演過於自戀的足球明星「姜時烈」，兩人相遇後，共譜「歡喜冤家羅曼史」在吵吵鬧鬧和甜蜜爭吵中產生感情的浪漫喜劇！

《雖然從今天開始是人類》金惠奫、朴所羅門海報

SBS 2026新劇2.《神與律師事務所》

《神與律師事務所》是韓國SBS預定於2026年2月份播出的金土連續劇，由《千元律師》的申仲勳導演執導，《Alice》 姜哲圭、金佳英編劇聯合打造，並由柳演錫、李絮主演！該劇是一部結合法律、奇幻題材，劇情講述一名能看見鬼魂的律師，如何利用這份特殊能力，與不同靈魂委託人共同破解案件和伸張正義的過程。柳演錫飾演「申怡朗(音譯)」擁有特殊能力，能夠看到鬼神的律師，李絮飾演「韓娜賢」來自大型律師事務所、勝率 100% 的王牌女律師，兩人聯手共同解決冤屈案件的故事！

SBS《神與律師事務所》李絮、柳演錫劇照

SBS 2026新劇3.《今天也售罄了》

《今天也售罄了》為韓國SBS預計於2026年播出的電視劇，由《首爾破笑組》的安鍾淵導演執導，編劇陳勝熙執筆。一位每天忙到不得閒的三份工作農夫＋企業家＋研究員、一位風靡全國、產品總是賣到售罄的頂級購物節目主持人，他們在不同節奏與生活觀的碰撞中發展出浪漫與治癒的情感關係。安孝燮飾演「馬修·李」身兼三職的生產奇蹟原料的農夫，同時也是天然化妝品原料公司的代表並兼任研究員職務。蔡元彬飾演「譚藝珍」患有重度失眠障礙的電視購物台主持人。金汎飾演「徐Eric」為法國全球護膚品牌的執行董事。

SBS《今天也售罄了》蔡元彬、安孝燮劇照

SBS 2026新劇4.《帥氣新世界》

《帥氣新世界》確定由林智妍、許楠儁、張勝祖、李世熙等卡司主演，並由《青春應援Cheer Up》、《Stove League》導演韓泰燮執導，電影 《微笑與夏溫》姜賢珠編劇執筆，上演「惡男惡女們羅曼史」！該劇講述林智妍飾演的朝鮮時代「最惡的妖女申瑞莉」穿越到二十一世紀並附身到一名無名的女演員後，遇上許楠儁飾演的性格極端的財閥「車世界」，所展開一段如戰爭般激烈的愛情故事。還有張勝祖將飾演與許楠儁競爭財閥之位的堂兄、以及李世熙飾演的頂級女演員「尹智孝」為林智妍的競爭對手！

SBS《帥氣新世界》林智妍、許楠儁劇照

SBS 2026新劇5.《Doctor X：白色黑手黨時代》

《Doctor X：白色黑手黨時代》為一部黑色醫療劇，將由《惡鬼》、《VIP》李正林導演執導，卞成根編劇執筆聯手打造的新劇，男女主角選角為金智媛、金宇錫！劇情講述金智媛飾演的主角「桂秀晶(音譯)」，是一名天才外科醫生，擁有神手級的卓越手術實力，她將面對眾多不合理的現實，帶來痛快感的黑色醫學電視劇，而桂秀晶擁有著黑暗的過去，究竟她如何面對黑暗的過去，以自己的醫療手術實力，來對抗現實的不公呢？預計會在新劇看到金智媛嶄新的一面！

SBS《Doctor X：白色黑手黨時代》金智媛劇照

SBS 2026新劇6.《財閥X刑警2》

《財閥X刑警》在2024年播出第一季！緊接著在2026年播出第二季《財閥X刑警2》！該劇為韓國SBS預計於2026年播出的金土連續劇，由《以吾之名》的編劇金巴多與共同執導《解讀惡之心的人們》、《惡鬼》的導演金宰洪合作打造！第一季原班人馬安普賢回歸飾演「陳利手」為財閥三代出身，誤打誤撞成為江河警察局重案組第一分隊組員後，在完成警校正規訓練後重返重案組第一分隊！第二季新卡司：鄭恩彩飾演「朱惠拉」曾是反恐部隊王牌的她，申請加入江河警察局重案組，將展現冷酷的搜查本能，而她也是陳利手在警察學校正式受訓時，對他處處找碴的「惡魔教官」！

《財閥X刑警2》安普賢、鄭恩彩劇照

SBS 2026新劇7.《金部長》

《金部長》由蘇志燮、崔代勳、尹敬浩、朱相昱主演！劇情改編自Man's story的同名網路漫畫，由《Tracer》、《美好世界》的導演李勝英執導，並由《宅男的偉大願望》編劇南大中執筆。劇情講述一名看似普通上班族的父親「金部長」在愛女無故失蹤後，被迫揭開自己絕不能曝光的祕密身份，並孤注一擲展開追查與救援行動。蘇志燮飾演「金部長」外表是平凡銀行職員，實際上是北韓與南韓皆極度警戒的祕密特工，為救女兒重回危險世界，預計將在劇中看到蘇志燮再次展現帥氣霸氣破表動作戲！

SBS《金部長》蘇志燮劇照

SBS 2026新劇7.《好搭檔2》

《好搭檔》第一季在2024年播出，該劇由離婚專門律師崔唯娜親自執筆劇本，劇情講述人氣離婚律師車恩京陷入離婚危機，她與新人律師韓宥利經常因案件產生激烈衝突，一場律師間職場鬥爭即將上演。第一季為離婚專門律師團隊的職場劇與人生故事為核心的法庭劇，聚焦律師們處理離婚案件、面對人生現實與情感糾葛，並結合角色成長與人性糾結的描寫，第二季預計帶出新的律政案件與人物關係發展。第二季卡司，主演張娜拉確定回歸主演，預計新卡司將由金惠奫、朴海鎮加盟出演，精彩可期！

《好搭檔2》金惠奫、張娜拉劇照

以上就是目前SBS強勢公開的7大新劇預告，今年2026還有更多新劇將如雨後春筍般公開，就讓我們好好期待吧！

