SBS歌謠大戰特別舞台回顧！「洪瑞珍」女團合作、NCT WISH、CORTIS聖誕舞台…十大舞台亮點

年末音樂盛典《2025 SBS歌謠大戰》在聖誕節晚上播出，除了可以看到歌手團體帶來的各別舞台外，粉絲最期待的就是當夜限定的特別舞台，不論是跨團合作還是翻唱他團歌曲，到各團成員的Solo舞蹈和Rap表演，都是粉絲必須珍藏的難得畫面！今年2025 SBS歌謠大戰包括三大人氣女團LE SSERAFIM 、NMIXX、IVE忙內的合作舞台；TXT、ZB1、RIIZE、TWS跨團合唱；新人組合Hearts2Hearts、KiiiKiii分別翻唱同公司前輩aespa、IVE歌曲；還有特別的聖誕節舞台等等，馬上來看看有哪些讓人意猶未盡，不斷重播的特別舞台吧！

SBS歌謠大戰特別舞台回顧，十大舞台亮點。（圖／翻攝自SBSKPOP X INKIGAYO YouTube）

SBS歌謠大戰特別舞台｜TXT 崔然竣 & KATSEYE 鄭尹彩

TXT成員崔然竣帶來Solo舞台，其中《Let Me Tell You》與KATSEYE成員鄭尹彩合作雙人舞，《Talk to You》也一起默契熱舞。

SBS歌謠大戰特別舞台｜LE SSERAFIM 洪恩採 & NMIXX 張圭珍 & IVE 李瑞

由LE SSERAFIM成員洪恩採、NMIXX成員張圭珍、IVE成員李瑞三團忙內（年紀最小的成員）組成的特别合作舞台，三個可愛的忙內選曲特別打破她們可愛的印象，選擇以性感力量的形象唱跳BLACKPINK的《Pretty Savage》！

SBS歌謠大戰特別舞台｜Hearts2Hearts、KiiiKiii翻唱aespa、IVE歌曲

SBS歌謠大戰上還有新人團體翻唱前輩的特別舞台，重新編曲將自己組合的歌曲與前輩歌曲串在一起，今年由Hearts2Hearts翻唱同為SM娛樂的aespa《Dirty Work》；KiiiKiii則是翻唱同公司前輩IVE的《XOXZ》。

SBS歌謠大戰特別舞台｜CORTIS《Jingle Bell Rock》

CORTIS成員以聖誕元素造型亮相，演唱聖誕經典歌曲《Jingle Bell Rock》，並加入《GO!》的風格，穿插Rap段落，帥氣十足。

SBS歌謠大戰特別舞台｜NCT WISH《TT》

NCT WISH以白色天使服搭配紅色聖誕帽，演唱TWICE的《TT》，六個大男孩可愛與力量感兼具！

SBS歌謠大戰特別舞台｜BOYNEXTDOOR 金雲鶴 & ILLIT 李沅禧

由BOYNEXTDOOR成員金雲鶴和ILLIT成員李沅禧帶來圓滾滾的雪人舞台，演唱IU的《Merry Christmas In Advance（미리 메리 크리스마스）》，兩個人帶來可愛的唱跳舞台，最後和雪人湊在一起真的萌翻眾人。

SBS歌謠大戰特別舞台｜Dance舞台：ITZY 彩領、ENHYPEN 梁禎元

ITZY的舞蹈擔當彩領以Sabrina Carpenter的《Espresso》帶來精彩的舞蹈表演；ENHYPEN隊長梁禎元則是以吸血鬼為概念，與舞者一起熱跳，頗有惡魔男團的味道。

SBS歌謠大戰特別舞台｜TXT 休寧凱 & ZB1 章昊 & RIIZE 炤熙 & TWS 申惟

四位王子殿下TXT成員休寧凱、ZEROBASEONE成員章昊、RIIZE成員炤熙、TWS成員申惟合作演唱DAY6名曲《You Were Beautiful（예뻤어）》，從畫面到聲音都是聖誕夜的頂級享受。

SBS歌謠大戰特別舞台｜Rap舞台：THE BOYZ 金善旴、TREASURE 渡邊溫斗、ALLDAY PROJECT 趙旴燦

由THE BOYZ成員金善旴、TREASURE成員渡邊溫斗、ALLDAY PROJECT成員趙旴燦三個團體的Rap擔當出擊，接力帶來聖誕Rapper男友舞台。

SBS歌謠大戰特別舞台｜유노윤호(U-KNOW) - Thank U + Stretch♬

東方神起U-KNOW以大前輩之姿登上SBS歌謠大戰舞台，一個人帶來《Thank U》、《Stretch》兩首歌曲，帥氣舞姿和穩健台風征服全場觀眾。