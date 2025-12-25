SBS歌謠大戰紅毯登場！CORTIS趙雨凡、&TEAM王奕翔「台灣代表」講中文掀粉絲尖叫

CORTIS成員趙雨凡（左)、&TEAM成員王奕翔（NICHOLAS）。翻攝自IG



每年聖誕節固定登場的SBS歌謠大戰今（12/25）日在仁川舉行，今年不僅舞台演出備受矚目，紅毯環節也更加「國際化」，主辦單位安排各團體派出能以日文、中文或英文溝通的成員，向全球粉絲問候，台灣出身的CORTIS成員趙雨凡，以及&TEAM的王奕翔也成為團體裡的中文代表發言。

新人男團CORTIS派出成員趙雨凡，以流利中文向粉絲致意，表示：「我們也為了這次歌謠大戰，準備了一次特別的舞台，所以請大家多多期待，謝謝。」趙雨凡出道僅3個多月，人氣迅速攀升，過去因身分背景低調而引發討論，後來在受訪時親口透露家鄉在台北，相關求學與表演片段也陸續被翻出，使其台灣出身身分逐漸明朗，這次在大型國際舞台公開以中文發言，更顯格外吸睛。

還有&TEAM成員王奕翔（NICHOLAS）也在紅毯上以中文向粉絲表示感謝：「大家好，我是&TEAM NICHOLAS，首先我想要謝謝一直以來，世界各地支持著我們的粉絲，今後我們也會繼續努力，展現更好的表現，所以請你們繼續關注&TEAM，謝謝。」王奕翔是林口人，近年多次回台演出，2025年更舉辦台灣專場，累積穩定人氣，每次開口說中文都能掀起現場與線上觀眾熱烈反應。

今年《SBS歌謠大戰》以「Golden Loop」為主題，邀請共36組人氣偶像卡司，回顧年度K-pop亮點，並透過全球直播與粉絲一同歡度聖誕。事實上，近年韓流團體早已跳脫全部都是韓國籍配置，團體裡擁有來自台灣、日本、泰國與中國等地的成員成為常態，多國籍組成也被視為拓展全球市場的重要關鍵。

