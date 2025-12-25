SBS歌謠大戰／爆熱戀BTS柾國？Winter情侶刺青「全面消失」 韓媒酸：後悔了？

Winter被發現遮蓋住手臂上的情侶刺青。翻攝IG@imwinter、MK SPORTS

《2025 SBS歌謠大戰》今（25日）選在聖誕節熱鬧登場，年末行程滿檔的女團aespa也受邀出席，引人注目的是Winter（金旼炡）今天穿著優雅長禮服亮相活動紅毯，卻被韓媒發現到，她刻意用「化妝」遮蓋住右手臂上的情侶刺青，再度引爆討論！

《亞洲經濟》特別把Winter的刺青部位圈出來，指她用化妝遮住。翻攝亞洲經濟

Winter自從與BTS（防彈少年團）成員柾國（Jung Kook）爆出緋聞後，雙方所屬的SM娛樂、HYBE娛樂始終保持沉默，被粉絲解讀為默認戀情。期間還有激進粉絲發動卡車示威，要求兩人去除手臂上的狗狗情侶刺青，風波不斷。

Winter上週六出席MMA時，也刻意遮蓋住刺青。翻攝IG@imwinter

Winter似乎是意識到粉絲的不滿，上週五（19日）出席《KBS歌謠大祝祭》時，先是戴起長手套遮住右手臂，隔天現身Melon Music Awards（MMA），以及今天參與《2025 SBS歌謠大戰》時，都刻意用粉底仔細掩蓋刺青，或穿上外套遮住。

畫面曝光後，韓媒接連下標「刺完情侶刺青後悔了？用化妝明顯遮掩」、「Winter靠化妝將刺青遮得滴水不露」，網友見狀則說：「Winter遮也不是，不遮也不是，好難啊！」一舉一動都是矚目焦點。

年末正值aespa行程滿檔的時候，跨年還將參與日本的《紅白歌唱大賽》。翻攝IG@aespa_official



