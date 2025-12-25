SBS歌謠大戰／IVE變裝聖誕公主！CORTIS趙雨凡飆中文 aespa寧寧一句話甜翻全場

IVE（左圖）今以聖誕裝出席《2025 SBS歌謠大戰》紅毯，CORTIS的趙雨凡則用中文問候歌迷。翻攝日刊體育、翻攝YT@SBSKPOP

《2025 SBS歌謠大戰》今（25日）在仁川登場，選在聖誕節陪歌迷歡度佳節，IVE今應景穿上聖誕裝，節氣氣氛濃厚！新人夯團CORTIS則派出JAMES（趙雨凡），用中文問候粉絲；asepa的中國成員Ningning（寧寧，寧藝卓），則要大家「多吃點好吃的」。

IVE變身聖誕公主。翻攝news1

《2025 SBS歌謠大戰》今年的主題是「Golden Loop」，邀請36組人氣偶像卡司，回顧2025年的精彩k-pop，與粉絲一起共度聖誕。活動今中午開始舉行紅毯，包括IVE、aespa、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、NCT DREAM，以及人氣正夯的BTS師弟團CORTIS都到場參與。

人氣正旺的CORTIS首度參與SBS歌謠大戰。翻攝MK SPORTS

由於活動也透過網路在全球直播，偶像們也派出語言擔當大秀中英日文，與粉絲交流。CORTIS的趙雨凡曾在台灣念書，今特別用中文說：「我們為了這次歌謠大戰，準備了特別的舞台，請大家多多期待謝謝。」MARTIN（馬丁）則用英文祝大家佳節愉快。

寧寧（左）代表說中文，Winter比出愛心手勢。翻攝YT@SBSKPOP

aespa的Ningning則說：「祝大家新年快樂聖誕快樂，多吃點好吃的。」NCT DREAM也趁著年末應景地用中文說：「希望大家明年能夠更健康賺大錢。」

《2025 SBS歌謠大戰》限定舞台搶先看

今天將有36組偶像輪番登場。翻攝IG@sbsgayo_official

今天的《2025 SBS歌謠大戰》預計推出聖誕節限定的合作舞台，包括TOMORROW X TOGETHER然竣將攜手師妹團KATSEYE的尹彩首次帶來〈Let Me Tell You〉；BOYNEXTDOOR雲鶴與ILLIT沅禧合唱〈雪人們〉，THE BOYZ善旴、TREASURE饒舌擔當HARUTO、ALLDAY PROJECT旴燦也將聯手帶來的聖誕原創歌曲舞台。

此外，LE SSERAFIM恩採、NMIXX圭珍、IVE李瑞也將攜手演出；TOMORROW X TOGETHER休寧凱、ZEROBASEONE章昊、RIIZE炤熙、TWS的SHINYU也有合作舞台。今天的演出將在台灣時間3點50分在仁川Inspire Arena舉行。



