SCFI才止跌又翻黑 0050貨櫃三雄「留2出1」他最慘

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周止步連3跌後，5日再度翻黑5.5點至1397.63點，周跌0.39%，聖誕節及新年假期趕出貨潮已經結束，近期走入年底淡季，北美線遠東、美西線走低。

除貨櫃運價維持不動，國民ETF0050（元大台灣50）換股名單放榜，大哥長榮（2603）地位穩固，萬海（2615）則是驚險續留，而去年12月才被納入的陽明（2609），則因市值跌破3000億元而遭剔除，貨櫃3雄呈現「2上1下」局面。

物流業者分析，12月開始貨櫃輪市場交投轉冷清，再加上今年華人農曆年落在2月，推估元月開始才會出現趕出貨潮，所以推估12月開始隨著貨量減少，航商也不會降價收貨，所以運價變化會比較小，推估等到元月開始大陸趕農曆年前出貨才有望出現較大的變動。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）較前一期下滑4美元至1400美元，下跌0.28%；遠東到地中海運價每TEU較前一期上漲68美元達2300美元，周漲幅3.04%。

遠東到美西運價每40呎櫃（FEU）較前一期下跌82美元至1550美元，跌幅5.02%；遠東到美東運價每FEU較前一期下滑113美元至2315美元，跌幅4.65%。

