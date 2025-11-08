SCFI指數終止連4漲 貨櫃三雄股價疲軟、營收年月雙減
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，美西線、美東線皆跌逾一成，運價指數終止連4漲，指數周跌3.58%，下跌55.6點至1495.1點。長榮與陽明海運於同日公告10月營收，10月貨量受中國大陸地區假期影響「年月雙減」。
遠東到美西運價每40呎櫃（FEU）較前一期下跌435美元達2212美元，跌幅達16.43%；遠東到美東運價每FEU較前一期下跌590美元至2848美元，周跌幅17.16%。
遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）較前一期下跌21美元達1323美元，周跌1.56%；遠東到地中海運價每TEU較前一期上漲46美元至2029美元，周漲2.31%。
國內的物流業者指出，SCFI運價已經連續漲四周，隨著北美、歐洲開始增加聖誕節及新年假期的商機需求減緩，四大航線除遠東到地中海航線上漲外，其餘都下跌。台驊投控總經理顏益財表示，貨櫃航運市況看起來沒有那麼悲觀。美國將中國芬太尼關稅降至10％，對中國出口接單有幫助，推算11月中下旬、12月可能會出現補貨潮，一路延續到農曆過年前，有助支撐運價。
美國今年進口貨量受到關稅戰影響出現衰退，顏益財預估，年底補貨潮的貨量大概比全年平均成長約3至4％，加上美國取消小額包裹關稅免稅之後，電商貨多數變成大宗貨，從空運轉到海運，也有助貨量增加。
貨櫃三雄7日股價方面，長榮（2603）股價下跌0.79％，收至187元；陽明（2609）挫跌1.27％，收在54.3元；萬海（2615）小跌0.36％，收報82.6元。另外，長榮與陽明海運於同日公告10月營收，10月貨量受中國大陸地區假期影響，長榮單月合併營收273.3億元，月減9.98%，年減34.1%；今年累計合併營收約3,207億元，年減17.6%。 陽明10月單月營收115.34億元，月減9.6%、年減39.2%；累計營收1,377.9億元，年減26.7%。
