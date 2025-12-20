SCFI指數連二紅 貨櫃三雄股價齊揚

SCFI運價指數連二漲，四大航線中僅歐洲線小幅下跌。（圖／報系資料照）

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲46.46點至1552.92點，周漲幅3.1%，呈現連二漲，四大航線中僅歐洲線小幅下跌。

貨攬業者指出，美國耶誕節銷售比預期好，各大零售商之前擔心關稅衝擊買氣，都是採取低庫存方式，最近才開始加大力度補庫存；雖已進入季節性淡季，但年底價格表現相對穩定。

遠東到美西運價每40呎櫃（FEU）較前一期上漲212美元至1992美元，漲幅11.9%；遠東到美東運價每FEU 較前一期上漲194美元達2846美元，周漲7.3%。

遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）較前一期小跌5美元至1533美元，跌幅0.33%；遠東到地中海運價每TEU上漲96美元至2833美元，周漲3.5%。

台股貨櫃三雄方面，長榮（2603）19日股價上漲1.36%，收至185.5元；陽明（2609）勁揚3.15%，收在52.3元；萬海（2615）上揚2.09%，收報78元。

