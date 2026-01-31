SCFI摔逾百點連4跌 貨櫃三雄股價疲軟深陷綠海

SCFI運價指數再度下跌，大跌141.11點至1316.75點。（圖／新華社）

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數再度下跌，大跌141.11點至1316.75點，周跌9.67％，呈現連4黑，四大航線運價全線跳水，跌幅皆跌逾一成。

最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）較前一期下跌177美元至1418美元，周跌幅11.09％；遠東到地中海運價每TEU較前一期下跌332美元至2424美元，周跌12.04％。

遠東到美西運價每40呎櫃（FEU）跌破2000美元至1418美元，較前一期下跌217美元，跌幅10.41％；遠東到美東運價每FEU較前一期下跌291美元至2605美元，跌幅10.04％。

廣告 廣告

法人分析，農曆年前需求小旺季的漲價力道不足，對海運股後市暫維持中立評價，且農曆春節過後，由於進入需求空窗期，運價走勢恐仍是易跌難漲。中國工廠待元宵節後才會陸續復工，3月運價走勢則要觀察實際需求回溫情況而定。

台股方面，貨櫃三雄30日股價全面走跌，長榮（2603）下跌2.1%，收報186元；陽明（2609）下挫2.37%，收至53.4元；萬海（2615）重挫1.07%，收報73.5元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

丟包害死政大高材生寒假還要出國 BOLT司機改25萬元交保

交往半年女友討2.1萬紅包「要他包給長輩、侄子」 網傻眼：都還沒結婚

增大手術奪命？億萬富商猝逝手術台 驗屍大逆轉「醫師反遭判刑」