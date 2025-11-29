SCFI止跌連3黑 貨櫃三雄「這原因」股價疲軟

SCFI運價指數終止連3跌。 （圖／報系資料照）

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數終止連3跌，指數上漲9.57點至1,403.13點，周漲幅0.69%，四大航線美西線下跌外，其餘皆上漲。

根據最新一期運價顯示，遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）較前一期上漲37美元，至1404美元，周漲2.7%；遠東到地中海運價每TEU較前一期大漲177美元，達2232美元，周漲8.61%。

遠東到美西運價每40呎櫃（FEU）較前一期下跌13美元，達1632美元，小跌0.79%；遠東到美東運價每FEU較前一期上漲44美元，達2428美元，上漲1.84%。

國際知名的航運專刊Alphaliner最新報告表示，歐盟碳排交易系統（EU ETS）自去年起納管海運業，海運碳排新規今年正式生效，將大大考驗全球海運業者的兢爭力。由於歐盟要求商船必須逐步減少燃料排放，且在2050年前實現減碳80%的目標，隨徵稅範圍逐年擴大，業者碳排交易成本將1年重過1年。

另外，貨櫃3雄近日受馬士基傳12月復航紅海衝擊，股價表現普遍低迷，長榮（2603）股價下跌0.55％，收至179.5元；陽明（2609）小跌0.19％，收在52元；萬海（2615）下挫0.98％，收報80.6元。貨櫃三雄28日全數收黑，跌幅都在1%以內。

