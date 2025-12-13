SCFI翻紅！四大航線齊揚 貨櫃三雄靠「他」獨自撐盤
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，指數由黑翻紅，上漲108.83點至1506.46點，周漲7.78%，四大航線齊揚，其中地中海航線漲幅19%最多，美西、美東漲幅皆逾一成。
貨代業者預估，運價若要出現明顯漲幅，可能要等到明年1月農曆年前的出貨動能。目前美西線、歐洲線貨量感覺有增加，但被運力供給過多稀釋掉，今年過年在2026年2月，預估農曆年前備貨可能會延遲到12月底甚至明年1月出籠。
本周SCFI率先反應船公司12月下半月部分漲點，不過目前需求面有限，在貨主因關稅墊高成本有需要才出貨，船公司不願縮艙減班減少運力供給下，運價會不會先漲後降還要觀察。
本周SCFI報價，遠東到美西運價每40呎櫃（FEU）較前一期上漲230美元至1780美元，漲幅達14.83%；遠東到美東運價每FEU較前一期上漲337美元達2652美元，漲幅14.55%。
遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）較前一期上漲138美元達1538美元，周漲9.85%；遠東到地中海運價每TEU較前一期上漲437美元至2737美元，周漲幅高達19%。
台股貨櫃三雄部分，長榮（2603）12日股價上揚％，終場收至183元；陽明（2609）小漲0.19％，收在50.8元；萬海（2615）尾盤股價微幅震盪，翻黑小跌0.25％，收報78.2元。
看更多 CTWANT 文章
華東12日爆大量一度觸漲停 大股東趁機轉讓持股套現
天空塔怕再背鍋！打燈喊話「煙火不是我放的」 笑翻全網
搭機行李托運貼紙該不該撕除？桃機給答案「會影響判讀」
其他人也在看
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
台積電誰領最多股息？張忠謀拿6億竟不是第一 真正大贏家曝光
「護國神山」台積電（2330）今…民報 ・ 1 天前 ・ 41
記憶體話題延燒！「這檔」列注意股仍暴衝 攜54萬巨量再攻新高價
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（12）日開高走高，早盤上漲72.79點開至28,097.54點，加權指數終場大漲173.27點，以28198.02點作收，漲幅0.62％，成...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
外資回頭狂買 18檔出頭天
台股11月遭外資狂提款近3,749億元，終於在12月首周迎來強勁的轉折，單周買超台股526.65億元，12月累計買超亦達到781.19億元，少了外資拖後腿的台股急奮起，一度問鼎歷史新高點，由台積電（2330）、南亞科（2408）領軍的18檔外資加持股出頭天，有機會憑藉著籌碼的優勢，一路旺下去。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 1
《半導體》華邦電獲利爆棚 法人喊上百元
【時報記者葉時安台北報導】華邦電(2344)今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%，受惠報價持續走揚下，11、12月EPS可望逐月走升，且ASP主升段才正要開始，華邦電明年獲利成長可望大幅優於原先預期，明年度上看一個股本之歷史新高紀錄。獲利成長性強勁下，本土法人維持華邦電「增加持股」評等，而目標價從69元上調至100元，甚至挑戰108元歷史新高價。 三大法人操作上，已連續兩天賣超，外資兩天共賣超5.42萬張、投信期間亦賣超149張。不過華邦電股價仍維持高檔，周五強漲半根漲停，重回70元關卡，再度挑戰73.4元本周所創多年新高價。 華邦電今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%。華邦電2025年11月營收86.29億元，月增4.92%、年增38.70%，創下2022年6月以來的41個月新高。華邦電今年12月營收在報價持續走揚下亦可望續增，預期11、12月每股盈餘將逐月提升。不過考量邏輯IC業務略低於預期，微幅下修華邦電今年第四季營收、每股盈餘。 而市場緊盯價格變動，根據供應鏈調查，華邦電明年第一季DDR4、DDR3合約價有望挑戰100%季增，主因時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1
目標價升破100元！華邦電再獲法人力挺、估獲利「1元跳升至10元」 看好記憶體漲價循環
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在記憶體供需吃緊與價格上行預期帶動下，華邦電再度成為法人關注焦點。繼美系外資大摩將其列為台系記憶體股首選、目標價上...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 9
目標價喊上1900元！投信豪砸9.01億掃貨智邦 這被動元件廠「需求看俏至明年」受寵3千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（11）日終場跌375.98點，收在28,024.75點，跌幅1.32%，據證交所籌碼動向，投信今買超22.44億。觀察買超個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一早被錢香醒！00878發84.5億元股利今入帳 近170萬人睡醒領錢
國泰永續高股息（00878）今年第四季配息今（12）日正式入帳，每股配發0.4元，本次共有近170萬股民領息，配息總金額約新台幣84.5億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
林百里「金孫」達明被捧太高？2個月內股價腰斬 「能否站回800元」專家這樣說
被廣達董事長林百里暱稱「金孫」的達明，主要產品包括協作型機器手臂與 AMR（移動機器人），而輪式人形機器人的概念機也在今年自動化展首次亮相。對此，財經臉書粉專「股人阿勳」撰文指出，達明今年9月上市時，真的是把「蜜月行情」演到極致，股價開盤一路噴到825元，盤中爆量、新聞狂推，市場情緒像是「台灣終於有一檔純正機器人股能跟上世界趨勢」一樣。但熱度退去後，短短2個......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
一表看4金控明年股息殖利率上看5%！20檔金融股開紅花
600萬存股族看過來！11月金控獲利全數出爐，法人推估有4檔金控明年股息殖利率有望上看5%，包括中信金（2891）、國泰金（2882）、玉山金（2884）及台新新光金（2887），此外凱基金以近4.7%排第五，昨獲外資大買近4萬張高居第一，今早股價一度漲2.7%，率領玉山金、第一金（2892）都有1%以上漲幅，金融存股概念發燒下逾20檔仍上漲，成為資金避風港及盤面抗跌指標。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 發起對話
矽光子族群紅光刺眼！惠特「搭2熱門題材」強勢漲停 聯亞等3檔齊逼新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（12）日終場漲173.27點，收在28,198.02點，漲幅0.62%，矽光子概念股全數沸騰上攻，其中惠特（6706）飆上漲...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
連接器廠驊陞科技12/22上市 公開承銷價40元
連接器廠商驊陞科技（6272）將於22日掛牌上市，於16日將進行公開抽籤，今日也完成競拍，得標均價為43.74元，故公開申購承銷價以40元溢價發行，並於10日至12日間開放抽籤申購。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
漲破8%急殺下落！搶搭星際之門列車？這「機電大廠」炸近4萬張大量
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導機電大廠東元（1504）今（12）日走勢強勁，早盤最高衝上92元、漲逾8%；截至上午11點28分，股價暫報88.4元，上漲約4%，成交量...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上2年新高
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上 2 年新高鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1
人均GDP贏韓卻無感 38K薪資揭貧富落差/記憶體稱霸成交榜 華邦電華東母子檔大爆量/光電概念強襲 多檔漲停盤面最亮｜Yahoo財經掃描
美股在聯準會啟動降息後漲跌互見，市場一方面消化甲骨文財測利空，另一方面也持續關注AI投資周期與政策態度。道瓊強漲1.34%，創歷史收盤新高；標普500指數小漲0.21%、同樣改寫歷史收盤新高；那斯達克指數小跌0.25%，費城半導體指數亦下跌0.75%。科技股表現分歧，其中谷歌因歐盟反壟斷調查傳聞與AI競爭壓力再跌2.27%；半導體族群同樣走弱，台積電ADR同步承壓，收跌1.45%。美股整體氛圍仍圍繞在降息後的資金重新配置氛圍。 亞股今日普遍反彈，擺脫前一日的疲弱表現。日股強彈1.37%，韓股走強1.38%，而港股同樣強漲1.75%，陸股亦小幅收高，區域市場氣氛轉趨回穩，也觀望日本央行下周利率決議方向。 台股今（12）日在台積電(2330)止跌回穩與金融權值股強力點火下，終場上漲173.27點、收28,198.02點，成交金額4,757.18億元，周線連3紅。台積電回神走揚帶動大盤情緒改善，金融族群成為最大助攻，中信金(2891)勁揚改寫28年新高、富邦金(2881)同創29年高點。盤面上記憶體族群人氣火熱，受DRAM報價全面調升帶動，華邦電(2344)爆量衝新高、成交量居冠，華東(8110)、力積電(6770)、旺宏(2337)輪動走強；太陽能概念股亦因SpaceX資料中心與掛牌題材激勵，元晶(6443)亮燈漲停。電子、金融、綠能多線點火，使指數順利站回28,000點之上。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 18 小時前 ・ 22
14檔ETF 迎年底除息行情
統計12月將除息的股票型ETF共有14檔，熱門除息日集中在12月16日至18日，熱門ETF都將於這段時間除息，預計將有逾200萬受益人，想參與這波除息行情，最晚須於除息日前一個交易日買進，等待後續填息行情契機。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
錢鏡你家／打斷腿都不賣台積電！ 杜金龍：3訊號沒出現前台股別急著跑
2025進入倒數階段，目前來看，今年台股上漲超過5000點，漲幅逾23%，是個表現亮麗的多頭年。只是過去大盤有多頭不過3年的魔咒，究竟接下來市場會如何變動？台股大師杜金龍在《錢鏡你家》節目中指出，2026年4月才會是轉折點，除非出現3訊號，否則抱穩持股、安心過年。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
央行下周理監事會 近7成民眾希望繼續打炒房到明年
央行下周即將舉行理監事會，打炒房及第7波信用管制是否延長等房市政策受矚目。據永慶房屋最新出爐民意調查顯示，過半數民眾認為央行打炒房有效，有助打擊炒作與房價上漲。同時有69%、將近七成的多數民意支持該政策延續至2026年。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 20
台灣50正2將「1拆17」？ETF分割潮來襲！ ETF分割是利多還是陷阱？投資人該怎麼看？投資人必知的3大好處｜投資診聊室
（0050）、富邦科技（0052）、國泰臺灣加權正2（00663L）陸續完成分割，美股同樣有大量ETF進行分割，特別是槓桿型ETF，如TQQQ、QLD、SSO等，2025儼然是ETF分割的「大年」。 本周投資診聊室就來解答：ETF分割是利多還是陷阱？投資人該怎麼看？分割後的股票更值得買入嗎？Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 3