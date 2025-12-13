SCFI翻紅！四大航線齊揚 貨櫃三雄靠「他」獨自撐盤

SCFI運價指數由黑翻紅，上漲108.83點至1506.46點。（圖／新華社）

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，指數由黑翻紅，上漲108.83點至1506.46點，周漲7.78%，四大航線齊揚，其中地中海航線漲幅19%最多，美西、美東漲幅皆逾一成。

貨代業者預估，運價若要出現明顯漲幅，可能要等到明年1月農曆年前的出貨動能。目前美西線、歐洲線貨量感覺有增加，但被運力供給過多稀釋掉，今年過年在2026年2月，預估農曆年前備貨可能會延遲到12月底甚至明年1月出籠。

本周SCFI率先反應船公司12月下半月部分漲點，不過目前需求面有限，在貨主因關稅墊高成本有需要才出貨，船公司不願縮艙減班減少運力供給下，運價會不會先漲後降還要觀察。

本周SCFI報價，遠東到美西運價每40呎櫃（FEU）較前一期上漲230美元至1780美元，漲幅達14.83%；遠東到美東運價每FEU較前一期上漲337美元達2652美元，漲幅14.55%。

遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）較前一期上漲138美元達1538美元，周漲9.85%；遠東到地中海運價每TEU較前一期上漲437美元至2737美元，周漲幅高達19%。

台股貨櫃三雄部分，長榮（2603）12日股價上揚％，終場收至183元；陽明（2609）小漲0.19％，收在50.8元；萬海（2615）尾盤股價微幅震盪，翻黑小跌0.25％，收報78.2元。

