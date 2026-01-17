SCFI運價指數連二黑未見 「小旺季」貨櫃三雄股價全跌

SCFI運價指數連續兩週下跌。（圖／pixabay）

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連續兩週下跌，指數下跌73.27點至1572.12點，周跌幅4.45％，四大航線除美東線小漲以外，其餘都下跌。

貨代業者表示，短期運價持續受到整體運力供給狀況影響。即便農曆年前仍有一定拉貨需求，短期難以完全消化供給，在市場供需尚未完全回到平衡之前，短期市場仍以震盪整理為主。市場也傳出，海運巨頭地中海航運（MSC）等針對特殊客戶，通知農曆年前不漲價的優惠，藉由提早降價多搶貨，拉高裝載率。

根據最新一期運價，遠東到美東本周運價每40呎櫃（FEU）較前一期上漲37美元至3165美元，漲幅1.18％；遠東到美西運價每FEU較前一期下跌24美元至2194美元，跌幅1.08％。

遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）較前一期下跌43美元至1676美元，周跌幅達2.5％；遠東到地中海運價每TEU較前一期下跌249美元至2983美元，周跌7.7％。

台股方面，貨櫃三雄16日股價全面走跌，長榮（2603）下跌2.56%，收報190.5元；陽明（2609）下挫1.8%，收至54.5元；萬海（2615）重挫1.9%，收報77.2元。

