SCFI運價跌不休 「這檔」卻成外資最愛買超王

趕貨熱潮接近尾聲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，指數呈現連三跌，下滑57.82點至1393.56點，周跌幅達4%，四大航線除遠東到地中海航線上漲外，其餘都下跌。

多家船公司、貨代業者表示，按以往市場經驗，只要近洋線動起來，意味原物料、半成品運輸量增加，歐美線運價有機會再下一波觸底反彈，預估12月中下旬、明年1月農曆年前亞洲出貨、歐美備貨，若出貨力道夠，屆時運價有機會觸底反彈。

遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）較前一期下跌50美元至1367美元，周跌幅3.5%；遠東到地中海運價每TEU較前一期上漲26美元，報2055美元，周漲幅1.3%。

遠東到美西運價每40呎櫃（FEU）較前一期下跌178美元至1645美元，跌幅9.8%；遠東到美東運價每FEU較前一期下跌216美元，達2384美元，跌幅8.3%。

台股貨櫃三雄方面，長榮（2603）股價下挫1.36％，收至180元；陽明（2609）下跌1.16％，收在51元；萬海（2615）股價疲軟仍獲外資喜愛，買超1.3萬張，共計約買入逾8萬張，成外資買超最大贏家。挫跌2.56％，收報79.7元。

