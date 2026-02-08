SCFI運價連五跌 貨櫃三雄扛不住「這檔」小撐

SCFI運價指數呈現連5跌。（圖／報系資料照）

海運市場農曆年前出貨近尾聲，2月跨太平洋航線需求偏弱。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，指數呈現連5跌，下跌50.19點至1266.56點，周跌3.81％，四大航線全面下跌。

貨代業者表示，今年農曆過年比較晚，中國工廠復工差不多是3月初，要到中下旬海運市況才會比較明朗，實際需求回溫速度有待觀察，短期運價表現仍受運力供給過多影響，目前已傳出一些船公司與美國線直客談判長約時間可能跟著往後挪。

根據出爐運價，遠東到美西運價每40呎櫃（FEU）較前一期下跌66美元達1801美元，跌幅3.53％；遠東到美東運價每FEU較前一期下跌75美元至2530美元，跌幅2.87％。

遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）較前一期下跌15美元達1403美元，周跌1.05％；遠東到地中海運價每TEU較前一期下跌133美元至2291美元，周跌5.48％。

台股方面，貨櫃三雄30日股價全面走跌，長榮（2603）上漲0.26％，收報187.5元；陽明（2609）下挫1.13％，收至52.2元；萬海（2615）挫跌1.2％，收報73.9元。

