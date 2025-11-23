SCP秋季拍賣會 大谷2024球季全壘打球棒940萬落槌
（中央社加州拉古納尼古爾23日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平去年達成單季50轟50盜壯舉，而他在2024球季敲出其中5支全壘打的球棒，在拍賣會上以30萬美元（約新台幣940萬元）落槌。
美聯社報導，大谷跑打兼修，去年成為MLB史上第一位50-50俱樂部成員，整季以54轟59盜作收，締造史詩級賽季。
大谷在本季國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰單場狂敲3支全壘打，其中第2發更是直接飛出場外，這顆全壘打球經過拍賣後，最終成交價為27萬美元（約台幣847萬元）。
SCP拍賣公司表示，這些都是今年秋季拍賣會的重點拍品；本次拍賣已於今天結束。
此外，道奇在2025年世界大賽（World Series）第7戰上演絕地大反攻，史密斯（Will Smith）在11局延長賽敲出的致勝全壘打球以16.8萬美元（約新台幣527萬元）落槌，羅哈斯（Miguel Rojas）在9局上敲出的追平全壘打球則以15.6萬美元（約新台幣489萬元）成交。（編譯：劉文瑜）1141124
