SE想節省成本？公司再度裁員，2027年要讓AI負責七成品質測試工作
2025 年即將過完，近日日本遊戲商 Square Enix 開始著手進行調整，開始整併英國與美國分部的業務，以進行「組織重組」。Square Enix 表示，他們正在重新調整北美與歐洲的業務，以更能推動全球一體化的行銷策略，並且也提及裁員真的是一項很困難的決定，也很感謝那些曾為公司付出的成員們。由此看來，Square Enix 應該是打算降低自己的開發成本，而更能讓遊戲開發成本降低的另一個措施是，Square Enix 現在也計畫在 2027 年之前達成讓 AI 負責 70% 遊戲品質測試（QA）工作的目標。
綜合外媒 IGN 掌握的消息，日本遊戲商 Square Enix 在英國與美國分部都有部分員工被通知要被裁員了，其中英國分部約有 137 位員工面臨裁員風險。而 Square Enix 也確認了這次裁員行動，並表示這是他們業務整併的一部分：「我們正在重新調整北美、歐洲的業務，以加強我們的開發架構與更順利推動全球一致的行銷策略。這是一項極其困難的決定，是經過領導層的慎重考慮後做出的，希望能讓公司的未來成長性最佳化。」，並且 Square Enix 也承諾，會在這段變動期中給每一位員工充分的支援。
而事實上，這次裁員行動應該也是 Square Enix 想要進一步縮減成本的措施之一，因為 Square Enix 同時也揭露了新目標：希望能在 2027 年之前讓 70% 的遊戲測試與除錯（QA）工作轉交給 AI 負責。Square Enix 表示，希望能透過 AI 的幫忙，提升 QA 工作的品質與效率，以此在遊戲開發上帶來優勢。不過，其實這個 AI 並還沒開發完成，整項專案起源於 Squae Enix 內部的創意競賽，而目前正在與東京大學進行研究計畫。
不過，曾在頑皮狗、Rocksteady Games、Respawn Entertainment 等大公司任職的資深遊戲首席美術 Del Walker 就對此存疑，指出《Marvel Rivals》中就有一個黑寡婦 Bug 是玩家用造型做出特定動作時會破壞角色本身的模型，因此他懷疑目前的 AI 對於這種很細微的 Bug 的理解程度。因此或許 Square Enix 需要在 AI 研究上再投入更多的心力，才能有望在 2027 年前達成目標，並且也期待 AI 做的 QA 工作真的能讓玩家們感到未來遊戲大作上市時 Bug 能夠變得更少了。
其他人也在看
《咒術迴戰 幻影夜行》上線1週年！新SSR乙骨憂太登場，活動送轉蛋10連抽與3000迴珠
BILIBILI HK LIMITED今（7）日宣佈，以人氣熱門動畫作品《咒術迴戰》為主題的回合制卡牌RPG手遊《咒術迴戰 幻影夜行》正式迎接遊戲一週年[第1彈]慶典活動，SSR角色[詛咒女王]乙骨憂太全新登場！乙骨憂太全新手遊原創劇情活動「來襲！美食熱潮！」開放，圍繞高人氣角色乙骨憂太展開的精彩故事等待玩家親自體驗！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
ASUSTOR AS6702T V2 NAS + Seagate IronWolf Pro 30TB HDD評測分享：功能強大支援雙5GbE網路 還支援單碟30TB大容量HDD與四組M.2 SSD
想要升級可以安裝 30TB 容量的 NAS 來提升資料備份與高速網路傳輸能力嗎？ASUSTOR （華芸科技）最 […]電腦DIY ・ 3 小時前
Google最大碳權交易落巴西 20萬噸額度盼抵AI碳排
（中央社巴西貝倫6日綜合外電報導）谷歌（Google）將透過出資協助復育亞馬遜雨林，向巴西復林新創公司Mombak購買20萬噸的碳抵換額度，這是谷歌公司到目前最大一筆碳權交易。中央社 ・ 2 小時前
《RO仙境傳說：米德加茲戰記》封測開跑豐富活動支援成長，搶先體驗無職業設定
由Gravity Game Vision 所發行的全新無職業MMORPG手遊《RO仙境傳說：米德加茲戰記》（代號：旅程）於本日正式開啟先鋒測試，玩家可以在Google Play商店進行下載參與測試，本次測試除了有豐富的開服活動之外，在測試期間進行儲值的冒險者也將能夠在正式開服的時候獲得額外獎勵！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
好熱的立冬！多雲到晴迎風面偶雨 下週颱風恐撲台｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播張倍滋。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 3 小時前
內部文件揭 Meta 去年靠縱容 Facebook、Instagram、WhatsApp 詐騙廣告獲利 160 億美元
你有沒有想過 Facebook、Instagram、WhatsApp 上的詐騙廣告為何屢禁不止？根據路透最新的報導，利益驅使的官方縱容或許是最核心的原因之一。Yahoo Tech ・ 2 小時前
Google Cloud 第七代 TPU Ironwood 全新登場，迎戰 AI 推論時代、夥拍全新 Axion 虛擬機器「慳錢提效」
Google Cloud 宣布為「AI 推論時代 (Age of Inference)」推出三款基於客製化晶片的新產品 。是次發布的重點為 Google Cloud 史上最強大的第七代 TPU Ironwood ，以及極具成本效益的全新 Arm 架構 Axion 虛擬機器 。 隨著企業焦點從模型訓練轉向高效實用的模型互動 ，運算需求正呈指數級增長 。Google Cloud 透過深度的「系統級協同設計 (system-level co-design)」，整合模型研究、軟件和硬件開發 ，推出最新一代的 Ironwood 及 Axion 實例 。Yahoo Tech ・ 1 小時前
「Hello Kitty展」首場海外展11月12日台北登場，會場限定商品與入場禮搶先看
首度移師來台展出的【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】將於11/12在新光三越台北信義新天地A11-6F開展。特展會場除了先前釋出的「Hello! Memories」了解從商品設計中誕生的角色-Hello Kitty、「Hello! Evolution」原創影像作品，呈現Hello Kitty誕生至今50年來迷人多變的風情樣貌外，本次將揭露接下來的「Hello! Collaboration」及「Hello! Friends」兩展區獨有的驚喜亮點Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
《GTA 6》再度跳票！官方宣佈再延半年發售！_電玩宅速配20251107
準備明年再次跳進《俠盜獵車手6》，在罪惡城市大幹一場的玩家們，又要再等等啦！因為官方在X上表示，《GTA 6》發售日從原本的2026年5月26號，延到同年11月19號，原因是遊戲需要更多時間來打磨。這已經不是第一次延期了，原本預計2025年發售，就連小島秀夫的《死亡擱淺2》都要避開。 第一次延期的時候，R星母公司Take-Two還經歷了一次股價下修，下墜幅度一度高達10.3%，這次延期會不會又帶來股價衝擊呢。以最新發售日11月19號來看，應該是鎖定明年黑色星期五檔期，不知道能不能拉出一波再吃十年的紅利？話說回來，既然都向玩家道歉延後上市了，是不是要推個第三支預告出來才有誠意啊。觀眾又是怎麼看待這次延期呢？歡迎留言讓我們知道喔。 （C）Rockstar Games電玩宅速配 ・ 46 分鐘前
《金融》跨平臺交易上線！中信銀啟動「開放銀行第三階段服務」
【時報記者張佳琪台北報導】中信銀行今（7）日宣布，正式啟動「開放銀行第三階段服務」，即日起中國信託銀行客戶可透過集保結算所發行的「集保e手掌握」APP，串聯中國信託行動銀行APP。完成授權與驗證後，即可跨平臺執行臺幣轉帳、申辦定存等交易，讓客戶能在安全、可信任的環境中整合運用個人金融資料，提升服務效率。 數位金融快速發展趨勢下，中信銀行自2021年啟動開放銀行第二階段服務以來，以「資料自主權回歸消費者」理念，運用財金公司標準化開放應用程式介面（Open API），成功串聯「集保e手掌握」APP，讓客戶能在APP中同步確認個人不同銀行帳務資訊，建構跨金融機構的資料整合生態圈。今年8月再獲金管員會核准開辦「開放銀行第三階段服務」，進一步導入「轉帳」、「活存轉定存」、「定存解約」等金融交易功能，使得服務由原先單向的「資訊查詢」，轉化為雙向的「實質交易」，打造一站式跨平臺交易新體驗。 為進一步回應客戶對金融資料安全與操作便利的雙重需求，中信銀行同步升級「開放銀行第二階段」資料查詢與授權機制。客戶除了可整合查詢臺幣、外幣活存及定存帳戶資產資訊，更將授權有效期限由90天延長至一年，大幅降低用戶頻繁時報資訊 ・ 3 小時前
iPhone Air 2傳明年登場 新增雙鏡頭設計
【記者趙筱文／台北報導】蘋果有望在明年推出全新一代iPhone Air 2，延續今年話題性的「超薄設計」風潮，主打輕薄外觀與高質感金屬機身，鎖定重視便攜與時尚設計的族群。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前
從雲端走向實體！輝達押注電信AI新戰場 投資諾基亞10億美元打造下一個「AI永動機」
今年，輝達宣布和諾基亞合作打造AI RAN，同步投資諾基亞10億美元，第二個AI永動機呼之欲出。電信產業將是AI的下一個藍海，也是進入實體AI的關鍵。財訊 ・ 3 小時前
馬斯克預告 FSD 車主很快能「邊開車邊發訊息」，Level 4 自駕時代將至？
馬斯克早先在特斯拉年度股東大會上透露，他們「已幾乎準備好」推出新版 FSD，在「一兩個月內」就能讓車主「邊開車邊發訊息」。Yahoo Tech ・ 3 小時前
太逼真！AI生成奇幻遊戲影片破5300萬觀看 網友全被騙以為是真的
生成式 AI 影像技術的發展正以驚人速度進步，無論是圖片還是影片，如今都能做到以假亂真，往往讓人難以分辨眼前看到的究竟是真人創作，還是由 AI 生成的作品。之前一段宛如奇幻遊戲開場的短片在 X（推特）上爆紅，極高的畫面質感讓大量玩家誤以為是某款未公開的新作預告，結果真相卻讓人跌破眼鏡，只是一段 AI 生成的影像。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 46 分鐘前
狂賺390億後⋯任天堂確認要推更多遊戲改編電影！宮本茂親自監製
2023 年任天堂推出的《超級瑪利歐兄弟電影版》僅用 1 億美元（約 30 億新台幣）的成本就大獲成功，橫掃全球超過 13 億美元（約 390 億元新台幣）票房，讓任天堂今年正式宣布續集電影《超級瑪利歐銀河電影版》拍攝計畫，預計 2026 年上映，繼續將瑪利歐兄弟的冒險故事帶上大銀幕。而事實上，緊接著在 2027 年任天堂粉絲們還能期待另一部任天堂作品改編的電影：真人版《薩爾達傳說》，而或許是因為這麼多電影計畫，任天堂現在覺得，應該要有一個新的發行框架，以確保能將更多作品穩定放到大銀幕上。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《GTA6》延期原因沒明說？知名爆料人暗示有隱情：明天見
Rockstar Games 今（7）日突然再公布全球玩家最期待的 3A 遊戲《GTA6》（Grand Theft Auto VI、俠盜獵車手6）宣布延期到 2026 年 11 月 19 日，主要是仍需要時間讓遊戲品質更好，而在推特（X）最知名的爆料人 billbil-kun 則跳出來說明「原來這就是為什麼他們決定要延期」並要大家「明天見」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
《寶可夢傳說 Z-A》DLC《超次元爆湧》超級進化寶可夢公開！12月10日推出
株式會社寶可夢公布了以下有關Nintendo Switch／Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A》、Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》及付費新增內容《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的資訊。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 59 分鐘前
《沉默之丘f》花絮公開由台灣泥巴娛樂解說，主角建模加藤小夏：首次體驗動捕演出
《沉默之丘 f》昭和日本場景與劇情在系列中獲得相當的好評銷售破一百萬套，Konami 官方公開了本次的戰鬥、動態捕捉製作花絮，由台灣泥巴娛樂（NeoBards Entertainment）進行製作與解說，其中也包括主角群的動態捕捉演出，主角深水雛子的建模加藤小夏也有留下深刻的印象。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
「1飲品」幾乎治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵
「1飲品」治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵造咖 ・ 1 天前