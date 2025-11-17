SEABOURN QUEST 璽寶探險號首航花蓮港 展現國際郵輪市場復甦力道
國際頂級郵輪Seabourn Quest「璽寶探險號」於十一月十八日清晨七時將首度靠泊花蓮港（見圖），並於同日下午五時啟航離港，為今年花蓮國際郵輪市場再添重要亮點。
本艘郵輪將帶來逾400名以美國、澳洲及英國為主的遊客，展現花蓮的國際觀光實力。旅客抵花後預計將參加半日或全日的旅行團行程，前往太魯閣國家公園或花蓮市區周邊景點觀光，花蓮縣政府也特別製作遊輪專屬市區旅行地圖，網羅美食、購物與景點資訊提供給自由行遊客參考，為國際郵輪遊客打造友善便捷的旅遊體驗。
縣長徐榛蔚表示，國際郵輪是花蓮重要的觀光客源之一，特別是在天災影響後，花蓮展現堅韌與快速復甦的能量，向世界宣告花蓮依然美好的山海人文景緻與友善的旅遊環境。徐縣長強調，非常歡迎來自國際遊輪及直航航班的旅客走進花蓮，親身感受這片土地的自然之美與人文魅力，期盼透過每一次的郵輪靠泊及航班降落，讓更多國際友人看見花蓮的美與韌性，持續活絡觀光產業鏈。縣府也已事前通知金三角商圈商家加強備貨與外語服務人力，期望旅客走入市區、創造觀光與經濟的正向循環。
觀光處長余明勳表示，此次「璽寶探險號」安排多元旅遊體驗，包括國際旅客喜愛的太魯閣國家公園天祥遊憩區走遊、花蓮市區的人文景點與在地風味探索，並欣賞阿勒飛斯舞團的原民舞蹈表演等行程。為強化遊客服務量能，縣府於花蓮港遊客中心安排觀光大使提供英文旅遊諮詢，協助旅客了解景點動線、交通方式及推薦美食，提升旅遊便利性。余處長指出，希望每一位旅客在花蓮都能留下美好記憶，願意再次回訪，成為花蓮的國際推廣者。縣府也將持續精進郵輪接待量能，吸引更多國際郵輪公司將花蓮納入航線，帶動縣內觀光產業及經濟效益。
花蓮觀光精彩不斷，包括十一月二十二日起為期一個月的「花蓮太平洋溫泉季」，結合瑞穗英雄泉、安通美人湯溫泉與在地旅宿，吸引冬季旅遊人潮；以及正在進行中的「山海騎遇記」單車活動（即日起至十一月三十日），旅客可挑戰五大主題路線，每完成一條即可獲得限定小禮，鼓勵旅客以低碳方式深度探索花蓮。期盼透過多元活動與韓國仁川、香港直飛花蓮等國際航線的串接，提升花蓮旅遊量能，持續帶動縣內觀光產業及地方經濟蓬勃發展。
