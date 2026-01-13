Seagate鎖定AI影像分析與儲存推出多款32TB硬碟產品

Seagate於杜拜安全器材展宣佈多款針對AI影像分析與儲存的企業級32TB硬碟開始向通路與零售夥伴出貨，因應基於AI技術的邊際網路圖像儲存設備對容量的需求；全新32TB硬碟涵蓋SkyHawk AI、Exos至IronWolf Pro等產品線。

Seagate引述IDC調研，表示隨著AI影像分析對每幀添加摘要、詮釋與詮釋資料，超過75%的企業預期未來5年影像資料將至少翻倍，也將挹注跨產業新應用場景，諸如加速調查流程與自動化警報系統，以及確保合規性及深度營運洞察等。

SkyHawk AI、Exos至IronWolf Pro等達32TB的Seagate專業儲存硬碟產品基於Seagate CMR技術，並透過在高容量領域獲得實證的Seagate Mozaic技術，使企業客戶能於當今的混合雲與多雲基礎架構可靠擴展AI工作負載，提供海量資料處理、支援邊際與資料中心的AI部署。

