隨著AI技術深入影像分析領域，從智慧城市監控到內容創作，對於儲存密度的渴望永無止境。Seagate於杜拜安防展 (Intersec Dubai 2026) 期間正式宣佈，旗下三大主力產品線——SkyHawk AI、Exos，以及IronWolf Pro，即日起正式向全球通路出貨高達32TB的超大容量版本，試圖為AI時代的「數據骨幹」提供最強力的支撐。

Seagate 32TB超大容量硬碟出貨！SkyHawk AI、Exos與IronWolf Pro全線升級

AI讓影像數據翻倍，硬碟密度成關鍵

隨著AI被廣泛應用於視訊影像分析，每一幀畫面現在都包含了大量的詮釋資料 (metadata)、註釋與摘要。IDC報告指出，超過75%的企業預期未來五年內影像資料量將翻倍。

為了應對這股海量數據潮，Seagate此次推出的32TB產品線，技術基礎源自於先前已在超大規模 (Hyperscale) 雲端環境驗證過的Mozaic 3+平台技術。透過提升單碟儲存密度 (Exos版本達單碟3TB)，讓企業能在不增加機房空間的前提下，大幅擴充儲存總量，這對於需要長期保存高解析度監控影像或訓練AI模型的企業至關重要。

三劍客全線升級：監控、NAS、企業級

此次32TB容量擴充涵蓋Seagate最核心的三大產品系列，分別針對不同場景進行優化：

• SkyHawk AI 32TB (監控專用)：專為AI NVR (網路錄影機) 設計，強調能支援超過10000小時的影像儲存與分析。其工作負載承受能力是標準監控硬碟的3倍，並且內建SkyHawk健康管理功能，適合需要24小時全年寫入大量影像串流的安防環境。

• IronWolf Pro 32TB (NAS專用)：針對中小企業 (SMB) 與創意專業人士的NAS系統打造。採用CMR技術與AgileArray韌體，強調在多硬碟環境下的抗震與穩定性，每年可處理高達550TB的工作負載，是影音創作者儲存龐大素材庫的首選。

• Exos 32TB (企業級資料中心)：面向雲端資料中心與超大規模工作負載。主打業界領先的儲存密度與能源效率，透過90%經過驗證的零組件打造，確保長期運作的可靠性與永續性 (Sustainability)。

上市資訊與建議售價

Seagate表示，三款32TB硬碟將於1月14日起透過全球授權通路發售。雖然台灣地區實際售價尚未公布，但官方已釋出美金建議售價供參考：

• SkyHawk AI 32TB：699.99美元 (約新台幣22500元)

• Exos 32TB：729.99美元 (約新台幣23500元)

• IronWolf Pro 32TB：849.99美元 (約新台幣27300元)

