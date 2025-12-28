SeaIntelligence：全球航線準點性改善 11月回升至64.1％

根據英國航運相關網站引述，航運研究機構SeaIntelligence最近發布報告指出，全球貨櫃網絡時效可靠性（Schedule Reliability）在今（二○二五）年十一月上升至六十四點一％，較十月近年低點有所改善，顯示航運服務在面對供應鏈壓力時逐步恢復穩定。

SeaIntelligence報告指出，今年以來全球定期航線準點性波動劇烈，部分月份曾降至五成以下，而十一月回升，反映航商對航次調度與運能管理持續優化，該指標代表船舶按預定時間抵達港口比例。

報告顯示，在主要貿易航線中，亞歐（Asia―Europe）航線時效性提升最為明顯，其可靠性由十月份五十五點二％，攀升至十一月六十一點五％。美國西岸（Transpacific Eastbound）與美東岸（Transpacific Westbound）往返跨太平洋航線也出現改善，儘管仍低於全球平均水準。

SeaIntelligence CEO墨菲（Alan Murphy）分析，十一月提升是近期供應鏈調整後的一個關鍵轉折點，航商對不穩定市場條件應對策略如取消航次、重新排班與資源集中調度，逐漸見效，帶動運能與時效表現改善。

報告提醒，全球航線網絡仍未完全回到疫情前穩定水準。今年初至十一月平均全球可靠性約為六十三點九％，與過去幾年動輒七成以上表現相比仍有落差。分析師認為，雖然近期可靠性改善，但季節性需求波動、局部港口堵塞及國際貿易政策變動，仍可能對航次安排造成干擾。

SeaIntelligence報告指出，航商透過取消空白航次與更靈活調配艙位策略，在一定程度上緩解船期延誤與運能過剩問題。但隨著貨量與運價變化，航運業者仍須持續調整策略以應對未來航運市場挑戰。

整體而言，十一月全球航運時效性回升反映出業界在面對長期供應鏈壓力與需求不確定性時，已逐步掌握更有效調度管理能力。SeaIntelligence表示，後續全球航線可靠性走勢，將取決於主要貿易航線需求與供給平衡，及港口效率與地緣政治風險等複雜因素。