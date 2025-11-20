SeaOvers助鏡電視「鏡好秀」進軍海外華人市場 攜手打造FAST新通路 擴大內容收益版圖
專注於「廣告支持的免費網路電視（FAST）」及人工智慧廣告技術的新加坡媒體科技公司 SeaOvers，今日宣布與台灣知名內容製作公司鏡電視正式合作，透過SeaOvers的FAST及人工智能廣告發放技術，將鏡電視旗下多次獲得影視獎項肯定的「鏡好秀」節目，推向亞洲多個OTT影音服務平台，搶攻海外華人市場。
鏡電視副總經理鄭正權表示，輸出優質內容、推廣在地文化一直是鏡電視的重要目標。他說：「我們一直希望將『鏡好秀』多元內容推向全球華人觀眾。我們深信以本地人物紀實與臺灣文化為核心的節目，能跨越國界、串聯全球情感。」他特別提到在亞洲多地屢獲肯定的紀實作品《侯硐奇譚》（The Tales of the Tale），完整記錄從日治時期到現代的礦業興衰、地方傳說與文史故事，「希望透過此次合作，讓更多海外華人看見台灣獨特的文化與歷史。」鄭正權強調，SeaOvers的FAST技術將助鏡電視有效拓展海外曝光，「透過 SeaOvers 已建置的海外平台網絡，迅速推動內容上架，同時從FAST頻道廣告分潤中開發新的收益來源，強化節目製作能量。」
SeaOvers 執行長暨共同創辦人吳銘明（Brendan Wu）表示：「我們很高興協助鏡電視將『鏡好秀』推進澳洲、越南、印尼、菲律賓、香港、澳門等地的華人市場，讓『鏡好秀』優質且具文化深度的紀錄片內容能坐擁更大的華人觀眾群。同時，『鏡好秀』開闊了SeaOvers媒體平台內容的多樣性，也為SeaOvers的廣告網絡增添優質內容廣告版位，提供更具價值的媒體曝光。」吳銘明指出，SeaOvers 希望成為串聯全球內容創作者與觀眾的橋樑，讓世界各地的華人觀眾欣賞到更多精彩的文化歷史內容。
未來鏡電視將進一步深化與SeaOvers合作，運用SeaOvers的AI字幕翻譯生成技術，將「鏡好秀」內容從華語翻譯成多國語言字幕，以擴大非華語區觀眾族群，除增加內容收益外，更能提升內容創作及國際市場影響力。
（本文為涉己新聞）
