被譽為iOS介面設計最優雅、功能最強大的相機App《Halide》，其共同創辦人Sebastiaan de With在個人Threads上證實，將正式加入蘋果設計團隊。

iPhone第三方相機App《Halide》共同創辦人Sebastiaan de With加入蘋果設計團隊

Sebastiaan de With在貼文中表示：「很興奮能與世界上最棒的團隊一起，為我最喜愛的產品工作」。

二度進宮，曾參與iCloud設計

實際上，這並非Sebastiaan de With首次為蘋果效力。在創辦《Halide》母公司Lux之前，Sebastiaan de With就曾在蘋果任職，並且參與iCloud、MobileMe，以及 Find My (尋找) 等服務的設計工作。

離開蘋果後，Sebastiaan de With與Ben Sandofsky共同創立Lux，並且陸續推出《Halide》 (相機)、《Spectre》 (長曝光攝影)、《Kino》 (專業錄影)，以及《Orion》 (HDMI螢幕應用)等App。這些產品最大的共同點，就是擁有極度精緻、完全針對蘋果裝置特性最佳化的UI設計，這也讓Sebastiaan de With成為iOS開發圈的「設計力」代名詞。

《Halide》未來營運成謎？

隨著靈魂人物被蘋果「收編」，外界也開始關心Lux旗下這些App的未來發展。目前Sebastiaan de With尚未說明離開後，關於Lux的營運架構調整，同時也未透露是否意味《Halide》會有重大變動。

不過，既然是加入蘋果擔任設計職位，代表Sebastiaan de With日後將不再參與Lux的日常開發工作。

後Jony Ive時代的設計新血

自從蘋果設計長Jony Ive於2022年離開後，蘋果設計團隊似乎進入了一個缺乏單一強勢領導者的時期。近期蘋果在軟硬體設計上雖然走向實用主義，但也面臨部分介面邏輯不夠直覺的批評，或許Sebastiaan de With的加入，將能為蘋果的軟體介面帶來新氣象。

