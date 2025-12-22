SEGA冬季特賣《索尼克賽車 交叉世界》《VR快打5 R.E.V.O. World Stage》首次下殺

SEGA股份有限公司現正舉辦「SEGA 冬季特賣」，部份在PlayStationStore及Nintendo eShop販售的PlayStation5／PlayStation4／Nintendo Switch／Nintendo Switch2遊戲作品限時特價中。

（來源：SEGA官方提供）

由SEGA出品，不僅有索尼克系列角色，還有眾多人氣合作角色同台競速的《索尼克賽車 交叉世界》數位豪華版將首次迎來35%OFF的優惠價格。於Metacritic玩家評分創下8.6分佳績，在全球獲得極高評價的全新忍者動作遊戲《SHINOBI 反攻的斬擊》也將以30%OFF的優惠價格登場。

由ATLUS出品，榮獲The Game Awards 2024包含「BEST RPG」在內三項獎項的《暗喻幻想：ReFantazio》將迎來50%OFF的優惠價格。

此外，支援跨平台界限的跨平台遊玩，以及回滾式網路代碼的《Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage》將以40%OFF的優惠價格於特賣中首次登場。

其他作品包括《人中之龍８外傳 Pirates in Hawaii》豪華版、《真．女神轉生Ⅴ Vengeance》等亦為此次特價商品。

促銷時間、促銷作品和折扣等詳情請至特設網站確認。

「SEGA 冬季特賣」

https://sales-event-asia.sega.com/sale/cht/

PS5/PS4《索尼克賽車 交叉世界》數位豪華版

PS5/PS4/Nintendo Switch《SHINOBI 反攻的斬擊》

PS5/PS4《暗喻幻想：ReFantazio》

PS5《Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage》

※各作品的特價時間和價格可能有所浮動。因此，購買時請務必確認作品價格是否已變更為促銷價格。

