SEGA十一月特賣《人中之龍8》《索尼克 未知邊境》等熱門遊戲下殺二折起

SEGA股份有限公司現正舉辦「SEGA十一月精選特賣」活動。針對PlayStationStore及Nintendo eShop所販售的部分PlayStation5／PlayStation4／Nintendo Switch進行遊戲作品限時特價。

本次特賣中，再次從人生谷底翻身的男人‧春日一番與面臨人生最後挑戰的男人‧桐生一馬，以雙主角視點展開的大作RPG《人中之龍８》迎來60%OFF的優惠價格。在廣闊島嶼上自由奔馳的超音速動作遊戲《索尼克 未知邊境》迎來65%OFF的優惠價格。

此外，由ATLUS出品，將2006年發售的《惡魔召喚師 葛葉雷道 對 超力兵團》內容加強升級的HD重製版《RAIDOU Remastered: 超力兵團奇譚》數位豪華版迎來25%OFF的優惠價格。榮獲「日本遊戲大賞2025」中「年度作品部門」大獎的《暗喻幻想：ReFantazio》ATLUS品牌35th數位週年紀念版則迎來50%OFF的優惠價格。

特價作品和折扣等活動詳情請至下方特設網站確認。

PlayStationStore的特賣結束日期為2025年11月21日（五），Nintendo eShop的特賣結束日期為12月1日（一）。

SEGA十一月精選特賣：https://sales-event-asia.sega.com/sale/cht/

PS5/PS4《人中之龍8》

PS5/PS4/Nintendo Switch《索尼克 未知邊境》

※在 Nintendo eShop 的特賣活動至 11 月 23 日（星期日）為止。

PS5/PS4/Nintendo Switch《RAIDOU Remastered: 超力兵團奇譚》數位豪華版

PS5/PS4《暗喻幻想：ReFantazio》ATLUS品牌35th數位週年紀念版

★根據平台不同，活動開始時間和販售價格也將有所不同。此外，購買時請務必確認作品價格是否已變更為優惠後價格。

