SEL社會情緒學習工作坊 為心開窗透氣

把未開的可樂，搖到氣體滿載，就像現代人的生活壓力，隨時會爆出來一樣，更何況是面對家長、學生的第一線教育工作者，同時還要面對自己的家庭，慈濟大學舉辦2025年宜花東大專院校學務輔導人員SEL社會情緒學習工作坊，搭配繪畫、深呼吸等具體練習，期盼協助教育工作者培養情緒平衡與心理韌性。

「要搖，妳忘記搖了，家長好難，(招生的壓力)招生的壓力。」

學員輪流搖著還沒開瓶的可樂，分享最近面臨的壓力。

「第一件事，我們先不要立刻碰它，再來，我去觀察，覺察不是只有覺察完了，我們要技巧，這個技巧分享給大家，你其實可以有不同的階段，面對你有壓力的時候。」

情緒滿載就像被壓抑的可樂，慈濟大學舉辦SEL社會情緒學習工作坊，希望幫助教育工作者，如何面對並處理情緒來的時候。

慈大附中輔導室主任 徐振家：「怎麼樣打開，你只要讓它平靜下來，或者是一點氣小，慢慢的放氣，自己本身有一些東西要放掉，那也提醒我們自己本身，有時候壓力過大的時候，要慢慢洩氣，你可能就會看到，甜美的那個可樂的內容。」

「不需要覺得畫得好或不好，都很好。」

課程透過繪畫、冥想與深呼吸練習等方式，引導學員。

「調整一下自己的坐姿，肩膀，身體，呼吸就好。」

諮商心理師 李家雯：「如果老師們包括這一些校長等等，甚至是家長們，如果在家裡都可以開始練習，自己的情緒覺察跟照護，那自己穩定之後回到教學現場，當然就會更穩定。」

慈濟大學副校長 何縕琪：「如果每個人都可以把情緒照顧好，那特別的是在自我照顧這件事情當中，能夠做得更好的話，那相信其實我們大家，在面對問題的時候，就能夠更平靜的來解決。」

面對高壓校園環境，期盼協助教育第一線人員，認識情緒、面對情緒並化為助力在日常生活裡。

