SEL社會情緒學習推薦書單：幼兒、小學生、青少年分齡挑書秘訣
SEL無疑是2025年臺灣教育界最熱門的關鍵字，身為老師或家長的你，或許也很好奇：「除了我自己要趕快想辦法理解SEL的教育方針外，有沒有適合推薦給孩子閱讀，讓他們也可以從小開始理解SEL內涵的好書呢？」
幼兒首選情緒主題繪本，跟著故事角色練習覺察同理
其實在童書領域中，已有許多可以扣合SEL的版品。
在學齢前的幼兒階段，學習情緒辨識與情緒管理，原本即為幼兒發展的核心關鍵，因而早在SEL相關論述出現之前，與「情緒力」相關的主題，早就是為繪本巿場的大宗。這類版品通常會透過精采的故事搭配細膩經營的圖像，帶領孩子從故事中學習覺察情緒和表達情緒。例如被譽為情緒教育經典幼兒讀物的《我的感覺》系列繪本，即透過非常簡單的生活故事，引導孩子認識難過、害怕、想念、生氣、嫉妒、喜歡等最常見的八種情緒與調節方法。
而幾乎所有孩子都讀過、知名繪本作家賴馬影響深遠的《情緒四部曲》系列繪本，──《愛哭公主》、《生氣王子》、《勇敢小火車》、《朱瑞福的游泳課》等四書，則是透過眾多超有共鳴的角色和故事，讓孩子從共感「愛哭」、「愛生氣」、「膽小」、「沒自信」等四種自己一定也有經驗的情緒，進而跟著角色一起學習跨越單純渲洩負面情緒的慣性，循序漸進練習「不哭、不氣、勇敢不放棄」的正向思考與行動。（編按，賴馬的經典角色除在繪本出現外，後來更一起進入「山雨小學」就讀，繼續演繹一系列充滿想像力又能扣連情緒主題的好看故事）
除了情緒主題繪本，隨著SEL成為熱議關鍵字，亦有許多直接主打能扣連SEL不同內涵的繪本，例如由知名童書作家劉思源和唐唐聯手創作的《短耳兔暖心繪本1~4套組》，透過四個超經典暖心故事，輔以溫暖細膩的圖文搭配，反映孩子成長中的各種焦慮不安，呈現真實的內在感受。每個故事都能扣合社會情緒學習的人際力、社會力和心理復原力，能讓孩子從中學習如何正確看待情緒，並做出負責任的行動。
另一套很值得推薦的《SEL情緒素養繪本套組》三書，則是來自得獎繪本創作者 Mori三木森X羅怡君、陳又凌、張筱琦的溫暖獻禮，透過《這有什麼好怕的？》、《賽米希的煩惱》、《三個橘色的點》三本繪本故事和書中角色的溫柔對話，引導孩子覺察害怕、煩惱、自我標籤等負向情緒，幫助孩子更了解自己，也學會善待自己和他人。
小學生從更生活化的校園故事學習SEL內涵
到了小學階段，由於孩子接觸的校園環境和人際互動更為複雜，因而相較於學齡前的「主題式」的選擇繪本，更推薦孩子由愛看的校園故事中，找到能與自己在課業、人際關係、成長焦慮對接的情境，並從中這些相近經驗中尋求投射與共鳴，同時也練就自己探究解方的能力。
其中最推薦的兩套書，分別是《君偉上小學1-6》和《丁小飛的校園日記1-5》套書，前者由人氣童書作家王淑芬和賴馬聯手打造，出版至今已暢銷三十多年，堪稱是臺灣童書界最傳奇的經典之一，書中主角張君偉更被讀者笑稱是「臺灣最凍齡的小學生」。這套針對每個年級小學生而寫的校園故事，每一個梗都鋪陳的恰到好處，超級幽默、生活化又小孩本位，張君偉和朋友們遇到的所有困擾、挑戰和趣事，彷彿活生生的就發生在身邊，因此能跨越時代隔閡，讓不同時期的小學生，都可以找到能與自己連結的覺察與共鳴。
另一套亦由知名童書作家郭瀞婷和水腦聯手打造的《丁小飛的校園日記》，則被譽為「台版的《葛瑞的囧日記》」，主角丁小飛是個再平凡也不過的小學生，他的個頭不高、成績不好，卻有著超乎常人的自信與幽默感，這個平凡又有些白目的男孩，在校園和家庭裡經常闖禍，總能讓人在許多好氣又好笑的情境中，看見自己的影子。在這五個超級爆笑有趣，又能連結「自我認同」、「人際溝通」、「問題解決」、「品格教育」、「職涯探索」等深刻議題的故事中，孩子除了可以收穫滿滿的閱讀樂趣，還能跟著主角從每一次驚險萬分的「校園求生」旅程中，精進自己的覺察／調節／合作／同理／決策等重要能力。
青少年必讀《13歲就開始》系列，深入了解SEL
到了小學中高年級乃至國中階段，時值生理和心理上都有劇烈變化的青春期，孩子無論在課業、同儕相處、人際溝通、師生與親子關係，都面臨前所未有的衝擊和挑戰。為了幫助他們跨越這段時間經常卡關的各種問題點，親子天下很早就推出第一套完全為臺灣中學生量身打造的軟實力學習術《13歲就開始》系列。這套書結合許多專業的本土專家與創作者，從超好看的情境漫畫出發，輔以結構性的思考→解析→檢視→行動四階段，再領讀者深入思考，知悉自我的問題點、學會解決方案，並且內化成為一輩子用得上的能力。
《13歲就開始》系列目前已有多個面向的主題，得以精準解決臺灣學生在成長途中上所面臨的各種疑難雜症。其中最能扣連SEL主題當屬《13歲就開始：給中學生的關鍵社交情緒能力》套書，這套書計有四冊分別是由臺灣SEL教育先驅楊俐容親自撰寫的《給中學生的情緒管理術》、《給中學生的人際溝通術》、《給中學生的SEL社會情緒學習指南》，以及由最懂青少年的親職教育專家羅怡君著作的《給中學生的衝突管理術》，透過結構化的「漫畫情境→真實痛點→專家引導→有效策略」等有系統的結構鋪陳，同時兼顧可讀性和實用性，得以讓孩子輕鬆學會情緒管理、人際溝通、衝突應對能力，從而強化自己的心理韌性，打造一輩子都受用的幸福超能力。
從情緒主題繪本到生活化的校園故事，從經驗投射到深度理解問題核心並尋求解決，有層次有策略的應用能連結SEL內涵的課外讀物，將能成為內在革命的最佳助力，啟動孩子潛移默化的改變，就從每一天的閱讀開始吧！
｜延伸閱讀
給家長和老師的SEL推薦書單：從理論到日常輕鬆應用SEL社會情緒學習是什麼？家長如何陪孩子練習SEL？孩子冒犯別人，卻不肯道歉？用SEL讓孩子理解行為造成的影響、提升同理心、做出有責任感的行為
