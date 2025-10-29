SEL社會情緒學習是什麼？家長如何陪孩子練習SEL？

你是否曾為以下這些情況感到困擾或擔憂：孩子平常活潑可愛像個小天使，但情緒一來就會失控變成小惡魔？和家人互動沒什麼問題，可是跟同學相處時卻格格不入？或者孩子明明能力很好，但毅力不足，總是遇到一點挫折就放棄？

在這個教育資源比以往更加豐沛的時代，我們愈來愈體會到「不怕孩子學不來，只怕孩子不想學」。真正影響孩子學習、成長，甚至幸福感的，不只是物質滿足、才華天分，更在於有沒有一套穩定的「內在應變能力」：情緒來了，能不能妥善處理？和別人有摩擦，會不會好好溝通？面對選擇時，懂不懂停下來思考後果再做決定？

情緒穩定、人際和諧、能做出明智決策的孩子，就算時代變幻莫測、挑戰前所未見，他們都能乘風破浪，朝著自己熱情所在的方向前進。這些能力，正是社會情緒學習（Social and Emotional Learning，簡稱SEL）致力培養的核心目標。

學好社會情緒力，孩子的人際、學業與未來更順利

一項涵蓋全球約27萬名3～18歲學生的大型研究發現，學過社會情緒技巧的孩子，學業成績平均比沒學過的孩子高出11%左右。其他研究也指出，社會情緒能力較佳的孩子，在心理健康、人際互動與未來的適應力方面，都表現得更好。

具備這些能力的孩子，通常更懂得管理自己的情緒，更願意與人合作，也更能負起責任。在面對青春風暴時，就算一樣會叛逆、與父母有摩擦，但這些孩子更理解親子間的世代差異，更有能力化解衝突，也更懂得考慮後果與風險。甚至在未來進入職場後，他們也更能適應環境的變化，可以快速、有效的解決問題。

最重要的是，社會情緒能力並不是天生的，而是可以透過系統化的學習與日常生活中的練習，逐步培養出來的關鍵能力。

SEL的五大核心能力

SEL是由美國兒童心理學家和教育專家提出，他們在1994年成立非營利組織CASEL（Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning），並且提出SEL的五大核心能力：

自我覺察：能覺察自己的情緒，了解自己的價值觀、優缺點，以及能力的優勢和局限。 自我管理：能妥善管理自己的情緒與行為，以此達到自己渴望的正向目標。 社會覺察：能同理他人的情緒、了解他人的觀點，並且對周遭環境有所覺察。 關係技巧：能建立與維持良好的人際關係，有效的溝通與化解衝突。 當責決策：在做決定時，能考量道德、後果、對自己和他人的影響，並且承擔責任。

美國兒童心理學家和教育專家提出SEL的五大核心能力。圖片來源：《家庭裡的SEL教養指南》

歐美推動SEL已經超過30年，並在全球教育與教養領域蔚為風潮。2025年台灣教育部啟動為期5年的SEL中長程計畫，將家庭教育也納入其中，足見除了學校課程的引導外，日常生活中的親子互動，更是孩子練習SEL的絕佳機會。那麼，父母該如何在生活教養中融入SEL呢？

三大教養方向，陪孩子練習SEL

為了讓父母更容易理解和實踐，《家庭裡的SEL教養指南》將SEL的五大核心能力，整理成三個更容易理解、更貼近日常生活的教養方向：

情緒力：孩子能不能清楚辨識、理解與表達自己的情緒，並且有效的克制衝動、調節情緒反應？ 人際力：孩子是否懂得察言觀色、換位思考、同理關懷他人，具備建立良好人際關係所需要的技巧？ 決策力：孩子面對不同選擇時，能不能考慮各種因素與後果，做出具有道德、成熟而負責任的決定？

這些能力就像孩子成長過程中必須鍛鍊的「心理肌肉」，如果父母能把握3～12歲這個學習SEL最有效的階段，在生活中陪伴孩子練習這三項心理能力，就能為孩子的心理韌性打下堅固的基礎，讓孩子能夠順利通過青春期的挑戰，成為自帶幸福的大人。

《家庭裡的SEL教養指南》將SEL的五大核心能力，整理成三個更容易理解、更貼近日常生活的教養方向。圖片來源：《家庭裡的SEL教養指南》

接下來則是3~5歲、6~9歲、10~12歲孩子各自的SEL教養重點，詳細盡在《家庭裡的SEL教養指南》

《家庭裡的SEL教養指南》／楊俐容著．親子天下出版





