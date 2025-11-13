SEL融入高中課程 從覺察走向幸福行動
▲文華高中同理心示範及練習。（圖：教育部提供）
教育部國教署推動「高中優質化輔助方案」，鼓勵學校將「社會情緒學習（Social Emotional Learning,SEL）」融入課程，培養學生自我覺察、情緒管理、同理心及人際互動的素養。國立屏東高中、國立陽明交大附中及臺中市立文華高中，分別從國文、英文及生命教育課程出發，展現SEL課程的多元實踐成果，為學習注入更多溫度與人文關懷。
屏東高中國文科老師設計《文本與情意探究》單元，透過〈孔乙己〉、〈范進中舉〉等文本，引導學生剖析角色情緒，並結合薩提爾冰山理論，帶領學生反思「生活與生存」的差異。課堂不僅強調自我覺察與自我管理，更培養學生在人際互動中換位思考，學會責任決策，將文本學習延伸至生命教育。
國立陽明交大附中英文科老師則以「文學小圈圈」與「心情溫度計」為核心策略，協助學生在小組閱讀與討論中建立安全的溝通環境。學生們透過角色分工，降低表達壓力，在討論中逐步展現自信與歸屬感。「心情溫度計」活動則協助學生練習表達情緒，從「還好」到「今天討論有參與」，顯示自我覺察與人際互動的明顯進步，實踐語言學習即是社交學習的精神。
文華高中則開設《青春黑皮兒》課程，結合社會情緒學習（SEL）與正向心理學（PERMA）理論，從幸福感出發，引導學生建立正向生活態度。課程內容涵蓋「正念冥想」、「情緒卡練習」、「同理心演練」及「園藝治療」等體驗活動，讓學生在靜心、討論與創作中學會觀照自己、理解他人。學生透過「二十一天幸福計畫」實踐助人與自我成長，並以影片《文華幸福圖像》呈現校園幸福樣貌，展現人際合作與社會覺察力。
三校課程透過「社會情緒學習（SEL）」應用於語文、外語與生命教育領域，展現了其多樣化的實踐，不僅讓學生能獲得知識學習，還能培養情緒調節、理解他人與建立人際關係的能力。
國教署表示，這些課程不僅是各校在教育現場推動SEL的具體成果，也充分體現教師在課程設計上，創新與實踐的精神。這將有助於學生在覺察自我情緒、表達感受與行動中，逐步培養個人與社會的幸福感，以及展現同理心與關懷，為未來社會注入溫柔而堅定的正向能量。
