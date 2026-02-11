Selina任家萱被拍再傳懷第二胎？超寬鬆穿搭不見腰身

Selina 任家萱於 2023 年喜獲兒子「小腰果」，偶爾為了代言出席活動，其餘時間多將生活重心放在陪伴兒子身上，鮮少公開露面。外界想了解她的近況，多半是從好姐妹 Ella 陳嘉樺口中得知。去年底三人剛好都沒有工作，還相約到 Ella 家一起跨年。近日她被拍到身穿寬鬆羽絨外套外出活動，懷第二胎的傳聞也因此持續延燒。

根據《CTWANT》報導，上月 21 日 Selina 被拍到現身信義區，搭乘自家的箱型車，全身包得相當嚴實，穿著厚重羽絨外套，被推測應該是前往健身房運動。

而在兩天前，Selina 也透過社群平台分享合作的養生飲品，照片中她身穿絲質寬鬆洋裝，腰身不明顯，腹部又被產品巧妙遮擋，再度引發外界聯想是否已有身孕。

另外，去年 11 月妹妹任容萱生日曝光的合照中，Selina 的腹部隱約隆起，也讓不少粉絲默默替她感到開心。當時她透過經紀人回應：「真的只是衣服穿得比較寬鬆，如果有好消息，會再跟大家分享。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導