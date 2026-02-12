Selina爆有第二胎！全身包緊緊被拍到 本人親吐真相

根據媒體報導，Selina上月被目擊搭乘自家廂型車現身台北市信義區，當時她身穿厚重羽絨外套，全身包緊緊，推測是要前往健身房運動。隔日清晨，Selina老公駕駛車輛外出，因燈光昏暗無法清楚確認副駕駛座是否為Selina本人，兩人動向引發外界揣測。

面對升格二寶媽的傳聞，Selina昨日透過經紀人正式回應表示，目前並未懷孕，「馬年一樣順其自然，謝謝大家新年快樂」，並說明只是衣服比較寬鬆而已，若有好消息會再與大家分享。

事實上，這並非Selina首次被傳出懷孕消息。去年10月31日她歡度44歲生日時，妹妹任容萱在社群平台曬出姊妹合照，當時Selina身穿白色寬鬆洋裝，腹部看似隆起，讓不少網友猜測是否懷了第二胎。

當時Selina同樣透過經紀人澄清，表示真的只是衣服比較寬鬆。今年1月，任容萱出席公益活動時透露，2歲的外甥小腰果曾摸著Selina的肚子說「寶寶出來」，這段童言童語再度引起外界聯想。同月21日Selina被媒體拍到外出時全身包緊緊，升格二寶媽的討論聲浪再起。

Selina在2023年9月產下兒子「小腰果」後，明顯減少演藝工作量，將生活重心轉向家庭與育兒。她曾分享，有了孩子之後人生觀有很大改變，更加珍惜與家人相處的時光。對於是否再添新成員，她選擇順其自然面對，粉絲也紛紛留言祝福，希望她在家庭生活中持續感受幸福。

