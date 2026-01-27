Selina讚莊秀樹是再生爸爸！ 2歲女一句「你是媽媽的救命恩人」惹哭眾人

林口長庚醫院27日舉行追思會，悼念國內燒燙傷權威、同時也是八仙塵暴關鍵人物的莊秀樹醫師。藝人任家萱(Selina)特別錄製影片表達感念，她哽咽形容莊秀樹是她的「再生爸爸」，影片最後2歲女兒「腰果」以童言童語說：「謝謝莊醫師，你是媽媽的救命恩人」，讓現場人士動容。

Selina在影片中回憶，2010年她因拍戲受傷住院期間，莊秀樹是主治醫師之一，她笑說對莊醫師的第一印象是「脾氣不太好」。(圖/翻攝畫面)

Selina在影片中回憶，2010年她因拍戲受傷住院期間，莊秀樹是主治醫師之一。當時她對莊醫師的第一印象是「脾氣不太好」，住院時常聽到他的咆哮聲，一度認為這位醫師脾氣很差。後來她才理解，莊醫師只有在病人狀況不好或復原不樂觀時才會出現這些聲音，每個咆哮背後其實都代表著對病人的關心與在意。

她表示，非常感謝莊醫師的妙手回春給了她新生命，讓她有重生的機會，也因為這個機會讓她成為「腰果」的媽媽。Selina分享，某天「腰果」看著她的腿說「媽媽受傷痛痛」，當下她感到震驚但也被療癒，「在他看著我的疤痕時，我也會看著我的疤痕，就會想起莊醫師」。

Selina在追思會上以影片再次感謝莊醫師給予重生機會，並向醫療團隊及所有傷友送上祝福。(圖/翻攝畫面)

Selina提到，每年重生日她都會邀請醫師們敘舊，去年因育兒關係一直延後聚會，沒想到12月底就接到莊醫師離世的消息。她心裡很難過且感到遺憾，想著若早點約大家見面，是否可以多見莊醫師一面，也能介紹他認識可愛的「腰果」。她在影片中再次感謝莊醫師給予重生機會，並向醫療團隊及所有傷友送上祝福，強調莊醫師的生命非常美好，因為拯救了很多生命，也讓她明白活在當下、愛要及時的道理。

