Selina頻傳懷二胎！2歲兒突摸肚脫口「寶寶出來」 她嚇壞：在預言？

記者宋亭誼／台北報導

Selina（任家萱）與圈外男友小徐育有2歲多兒子「小腰果」，近來被頻傳懷二胎。對此，妹妹任容萱今（14）日出席陽光基金會公益活動，再度替姊姊闢謠，否認二胎傳聞之餘，也意外曝光外甥小腰果前幾天的驚人之舉。

任容萱再度否認姊姊Selina懷二胎。（圖／全聯福利中心提供）

任容萱今（14）日在活動現場和臉上有葡萄酒色斑的顏損兒「悠悠」互動，過程中也讓她想起姊姊 Selina 曾歷經火吻的艱辛，雖然兩人的復健歷程並不相同，任容萱仍感性表示：「姊姊燒傷前非常愛漂亮，後來受傷的部位不只臉，大面積身體也是，她經歷很長時間復健，現在依然活得很有自信。」

而Selina近來頻被傳懷二胎，任容萱也分享，Selina母子倆日前泡澡時，小腰果竟突然摸著媽媽的肚皮脫口「寶寶出來」，讓Selina震驚直呼「難道他在預言？」，不過任容萱解釋，姊姊沒有刻意計畫生第二胎，只是希望小腰果能夠有手足陪伴，一切順其自然。

