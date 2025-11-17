Selina、Hebe貼心送暖 Ella哽咽「S.H.E是人生高光時刻」

Ella舉辦首次個人巡演。（圖／勁樺娛樂提供）

Ella陳嘉樺首次個人巡迴演唱會《It’s Me 艾拉主意》一連兩日在長沙登場，在滿場粉絲尖叫中，Ella化身「星火女王」大展氣勢，以「煙花綻放瞬間」為靈感，將閃耀與氣勢化為服裝語彙，以綻放之姿帥氣登場，熱唱新歌〈It’s Me 一直迷〉讓全場瞬間熱起來，這次「螢光棒」也是Ella親自繪畫的「小太陽」來設計，入場觀眾都會收到這份名為「解放你的雙手」手環，場外更粉絲規劃不同的驚喜應援活動，宛如一場大型艾拉嘉年華。

擁有這美好的一切，Ella感謝地說：「是因為你們都願意相信我，我去過的每一場音樂節、演出，你們在台下陪伴我的過程，讓我相信，陳嘉樺你真的可以做這件事情，你可以擁有一個屬於你的場子，你絕對撐得住這一切。所以我要非常感謝你們每一個人，對我這份相信的力量。這是一個很大的祝福。」動容告白惹哭台下許多粉絲。

Ella哽咽告白好姐妹與粉絲們。（圖／勁樺娛樂提供）

Ella使勁全力演唱近30首好歌，陪伴大家度過美好主意的夜晚，談起這次開唱心境，她哽咽表示：「今天能夠有這場演唱會，我必須說我真的沒有想到，我陳嘉樺Ella這個人，要有一場這樣子的演唱會，因為對我而言，我的人生高光時刻就是S.H.E，我已經做到了！我已經有巡演全世界的經驗，我去過很多地方，我從來沒有想要我自己可以做這件事情。」接著感謝台下：「但是人生很特別，宇宙將這個禮物領到我的面前，而我在這個時候，我打開我的心去接受他，可是願意打開我那個心的那個人，是你們每一個人。」

Ella開心與來自各個城市的樂迷們打招呼，也大方分享自己近來達到體態巔峰的狀態，透露為了這次演唱會持續健身、練舞，為自己體能出主意成了習慣，笑稱粉絲看完今晚演唱會後，會陷入著迷狀態。好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。

Ella達到體態巔峰的狀態。（圖／勁樺娛樂提供）

