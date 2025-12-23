SEMI E187話語權

文 ‧ 洪寶山

化被動為主動，科技業僅有領先技術仍不足以確保長期優勢。美國多以產業標準與平台擴大生態系價值，歐盟則透過法規制定形塑市場規則。台灣過去以代工為主，附加價值有限，如今若要扭轉局面，關鍵在於提升國際能見度與制度化影響力。

SEMI第一個IC設備資安標準

數位發展部於12月18日攜手SEMI國際半導體產業協會、台積電、日月光及台灣電子製造設備工業同業公會(TEEIA)等產業夥伴，發布「SEMI E187半導體設備資安認驗證制度」，宣示台灣不僅是全球半導體供應鏈的關鍵節點，也開始以制度與標準參與全球供應鏈安全治理。

E187為SEMI首個針對半導體設備的資安標準，2019年啟動、2022年正式發布，並透過符合性驗證(VoC)累積實務成果，在政府與SEMI授權支持下，現進入認驗證制度階段。未來台灣將引入財團法人全國認證基金會等第三方單位，依ISO/IEC 17025(實驗室)與ISO/IEC 17065(驗證機構)進行審查，建立具國際可信度的驗證流程。制度上路後，半導體設備商可將設備送至合格實驗室檢測並取得報告，再向驗證機構申請SEMI驗證標章。隨著台積電、日月光等企業的全球布局，台灣在資安防護上的經驗與標準也可望逐步擴散至國際市場。

大摩特別看好四檔資安股

大摩認為資安是AI概念股當中被低估的族群，指出「雲端安全」是整個資安領域中成長最快的板塊，年複合成長率預計達12%，市場規模將從2,700億美元擴大至2028年的3,770億美元。AI不僅是防禦工具，更是駭客的武器。隨著AI降低了發動網攻的門檻(如深偽技術Deepfake、自動化釣魚郵件)，企業被迫大幅增加預算來防禦。企業傾向於將資安預算集中在少數幾家能提供「全方位解決方案」的大廠，而非購買幾十個零散的小軟體。這有利於大者恆大。大摩對美股資安股的建議很明確：「買成長、買平台、買雲端」，特別看好Palo Alto Networks(PANW)、Zscaler(ZS)、Okta(OKTA)、Varonis(VRNS)。

PANW是目前極少數能同時在防火牆(硬體)、雲端安全(Prisma Cloud)和安全營運中心(Cortex)都做到市場領先的公司，大摩認為它最能吃到「企業整合資安廠商」的紅利，稱得上是資安平台化的王者。零壹是它在台灣非常核心的代理商，不僅「AI防禦」卡位PANW，零壹在「雲端安全」代理Zscaler，直接切中混合辦公的剛需，取代了傳統VPN，讓員工無論在哪裡上網都能被保護。

零壹囊括美資安龍頭台灣代理

零壹目前的資安營收佔比達44%，優勢在於它幾乎把美股資安龍頭在台灣的代理權都拿下了，包括SentinelOne(S)、Splunk(已被思科收購)、Microsoft Security、Akamai(AKAM)、Nutanix(NTNX)。此外，本土最強的AI資安公司之一：奧義智慧(CyCraft)，零壹也將其納入版圖。奧義智慧專精於用AI自動推演駭客的攻擊路徑，特別受到日本與台灣高科技製造業歡迎。

呼應SEMI E187，零壹還代理了針對「工廠產線」的關鍵品牌：(1)趨勢科技的子公司TXOne Networks(睿控網安)，專攻工業控制系統資安。(2)Forescout是專門用來「巡守」物聯網設備的資安工具，能找出連上網路的陌生監視器或機台。

立端為全球網通資安硬體龍頭

隨著半導體廠利用AI進行瑕疵檢測，大量的邊緣運算設備進入產線，立端作為全球網通資安硬體龍頭，是提供這些安全載具的首選供應商。立端是PANW的NextWave合作夥伴，針對PANW的軟體定義廣域網路(SD-WAN)與次世代防火牆軟體，立端提供經過預先驗證的uCPE(通用客戶端設備)硬體，這意味著企業客戶買了PANW的軟體，很多時候是跑在立端製造的盒子裡。

