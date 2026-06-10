SemiAnalysis看空CPO 警告推出時程恐延宕 光通訊慘綠

【緯來新聞網】受到美國半導體研調機構SemiAnalysis一份僅發送給法人機構的最新空方報告衝擊，美國光通訊概念股集體慘綠。Seeking Alpha 9日報導，SemiAnalysis在報告中指出，根據上週在台北Computex 2026跟業界人士的交流結果，矽光子共同封裝光學(CPO)的推出時程恐將面臨延宕。

SemiAnalysis在報告中指出，根據上週在台北Computex 2026跟業界人士的交流結果，矽光子共同封裝光學(CPO)的推出時程恐將面臨延宕。（圖／AI生成）

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CPO量產節奏大幅慢於市場一致預期 而非此前市場普遍預期的2027年全面放量。SemiAnalysis報告指出，由於光學引擎連接良率瓶頸、特殊應用晶片(ASIC)整合難度高以及成本結構等三大致命傷，2027年的CPO實際出貨量恐將低於市場原先預期，大規模量產時程恐被一路推遲到2028年、甚至2029年。



光通訊概念股9日聞訊跳水。先進光纖、電纜及連網產品供應商康寧(Corning, GLW.US)、 垂直整合光纖網路產品供應商Applied Optoelectronics Inc. (AAOI.US)、全球最大磷化銦(InP)基板供應商AXT Inc. (AXTI.US)分別下挫7.25％、17.17％、13.68％。



輝達CPO供應夥伴Coherent Corp. (COHR.US)、光學與商用雷射元件供應商Lumentum (LITE.US)同步重挫11.44％、8.22％。其中，Coherent跌幅居費城半導體指數30支成分股之冠。



不過，科技媒體資深記者Tae Kim隨即跳出來反駁SemiAnalysis的報告。他10日透過Substack平台發文指出，自己在Computex期間才剛專訪了輝達負責網路業務的資深副總裁Gilad Shainer，而當時這位高層並未透露任何關於CPO出貨延誤的蛛絲馬跡。



Shainer在訪問中表示，「我們預計今(2026)年下半年就會開始放大CPO產量。」「接下來你們會看到越來越多CPO產品。我們會從「機櫃間」(scale-out，也就是不同機櫃間的互連應用)開始。我們正在做的是Vera Rubin，接下來就是次世代的Feynman繪圖處理器(GPU)。」



Shainer當時還說，「我們相信，CPO絕對是實現機櫃間互聯的最頂尖技術。」

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