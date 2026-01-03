SENNHEISER HDB 630 高音質無線降噪耳機使用分享：是發燒友最佳的多模音訊輸入高音質無損耳機！

還在尋找一款通用於有線與無線之間的高音質發燒頭戴式耳機嗎？我們要的這種耳機最近出現了！它就是本文要為大家開箱介紹的 Sennheiser HDB 630，這是一款 Sennheiser 特別針對行動發燒友設計的頂尖無線耳機，完美融合原音重現技術與輕量化人體工學。外型承襲 MOMEMTUM 4 的經典設計並優化配戴舒適度，更導入個人化音效系統，旨在隨行環境中提供一致的沉浸式聽感。

HDB 630 支援雙模聆聽，透過 USB Type-C 可原生解碼 24-bit/96 kHz 高解析音訊，亦可連接 3.5mm 類比音訊輸入；無線端則搭載 Bluetooth 5.2 與 aptX Adaptive 編碼，確保高穩定與低延遲音質。此外，隨附的 BTD 700 無線藍牙接收器 能讓行動裝置即時升級，實現無損等級的傳輸體驗。

Sennheiser HDB 630 以發燒級音質為核心，提供「有線高規、無線無損」的雙棲體驗。機身強化了人體工學結構，並藉由 aptX Adaptive 技術與專屬藍牙接收器，打破行動聆聽的音質瓶頸，堪稱現代家庭與隨行音訊的行動中心！

產品九大特色

專為呈現發燒級音質而生 音樂交叉饋送 愛爾蘭特製 42mm 動圈單體 配備 aptX Adaptive 音訊編碼 Bluetooth 5.2 藍牙技術 BTD 700 (Type-C) 藍牙接收器 支援高達 24-bit、96 kHz 的音樂解析度 自適應主動降噪 電池續航力高達約 60 小時

SENNHEISER HDB 630 開箱

SENNHEISER HDB 630 外盒上有「Hi-Res Audio」認證標誌、隨附我們為大家開箱過的 BTD 700 無線藍牙接收器，因此既便你的手機、平板或電腦裝置沒有支援到無損藍牙 aptX Adaptive 和 aptX Lossless 規格也沒關係，透過 BTD 700 就能輕鬆升級！

隨附質感相當好的耳機收納盒！

盒裝內有 HDB 630 耳機以及充電線、3.5mm 訊號線、飛機用的航空音源孔轉接頭，以及剛提到的 的 BTD 700 無線藍牙接收器。

HDB 630 具備有線與無線兩種連線模式，因此也可於飛行旅途中接駁飛機上的航空音源孔喔（透過內附的轉接頭）！

此外，HDB 630 的電池續航力高達 60 小時，更支援快速充電，只需快充 10 分鐘，即可播放 7 小時音樂！因此可以放心攜帶外出長途旅行時使用！

取出耳機可以感受到質感非常得好！耳殼是黑色霧面設計，因此不用擔心刮傷問題；耳殼與頭帶支架和耳殼採 ABS 材質，相較於金屬材質更加輕盈，且支架的除了頗有厚度外，還有強化的結構設計，因此不用擔心容易折損。

功能按鍵與降噪設計

右耳殼下方配置有藍牙配對按鍵、電量指示燈、USB-C port、3.5mm 耳麥孔，麥克風收音網孔

此外，左右耳殼上方都藏有收音麥克風（下方也有），降噪的效果非常的理想！

可藍牙無損 aptX Adaptive 與有線 USB 或 3.5mm 接耳擴！

HDB 630 除了具備 Bluetooth 5.2 規格的 24bit/96k 無損 aptX Adaptive 音訊編碼外，還可以透過數位 USB-C 連接電腦、手機與平板，以及 3.5mm 類比音訊輸出，使用上相當百搭，可說是少數可以讓發燒友可以同時享受無線高音質耳機的便利性，或是 USB cable 接駁訊源來降低雜訊，或是接駁 USB DAC + 耳擴來提升音質與驅動力，讓 HDB 630 聆聽音樂的音質可以持續再升級！

可以使用隨附的槍型 3.5mm 訊號線或者是自行更換更高階的訊號線材接駁各類音樂播放設備或是耳機擴大機～此外也可以用隨附的 90mm USB-C to USB-C cable 直接連接電腦/平板/手機。

如果手機藍牙格式不夠高也沒關係（包含 iPhone 只有 AAC 問題），透過隨附的 BTD 700 無線藍牙接收器就能完美對應無損高音質傳輸！

除了可以藍牙無線獲得最高 24bit/96KHz 音訊傳輸外，連接電腦也可以同樣以內建的 24bit/96KHz DAC 來接碼無損音訊，若連接手機則不一定會以 24bit/96KHz 來解碼。上圖是以 USB cable 接駁 M4 版 Apple MacBook 檢視到 HDB 630 可以最高 24bit/96KHz 來解碼。

對了，藍牙音訊支援編碼格式包含有：SBC, AAC, aptX, aptX adaptive，以及 aptX HD。

自適應主動降噪

耳機採用密封式設計，配合自適應降噪功能，可將環境噪音壓低至耳語程度；內置麥克風可處理語音通話及透明聆聽模式，讓用家可隨時保持與外界的聯繫。

耳機可同時不降低音訊清晰度，無論身處何地都能隔絕干擾。同時對時間控制進行了改良，實現更平緩的降噪效果，提升聆聽舒適度。此外，只要輕觸耳殼就能開啟透明聆聽模式，聽到外界聲音。

人體工學設計

HDB 630 採用親膚性的人造蛋白材質的皮革耳墊設計，裡面有配置惰性海棉，佩戴時可以明顯感受到質感與親膚的回饋都比同價位帶商品好很多！而且這一面的耳殼還有配置質感很好的防塵棉墊（濾網），我發現它頗有厚度，相信 Sennheiser 聲學團隊這邊有下了一番工夫，讓裡面的耳機單體在震動發聲時可以傳遞到耳朵最佳的表現～

耳墊的舒適度真的很好，長時間配戴也感受不到壓迫感！

耳機頭帶由 I DEATEX™ 日本蛋白皮革製成，質感輕盈柔軟且舒適耐用，而下方則配置不同材質的襯墊，除了更好清理之外，觸摸的感覺也很好！

透過假人頭來看 HDB 630 前面配戴畫面；頭頂以及人臉兩側貼合度很高！

從後面來看則是這樣～

側面看可以發現耳殼和耳機支架並非垂直角度下去的，而是有些傾斜，更順著耳朵的角度；且配戴時耳朵可以完全在耳墊裡面，因此不會有壓迫到耳朵的問題，耳墊是與人臉貼合的～

頭戴支架可以穩定上下滑動調整約 33mm 的距離，輕鬆適應各種頭型的人佩戴使用～

耳殼可以 180 度的旋轉～

聲學設計

HDB 630 採用自家特製的 42 mm 動圈單元，是 Sennheiser 位於愛爾蘭塔拉莫爾的先進廠房生產，並搭載多項專為呈現原音而設的聲學處理技術，呈現靈活流暢的頂尖聆聽體驗，例如：中音圓渾細膩、人聲親暱傳神、節拍鮮明強勁，忠實還原錄音室的原始音色。

上圖可以發現耳殼是斜面設計的，相信這樣的音箱設計結構對於發聲共振的音質提升也大有幫助（例如減少不良的異音）！

HDB 630 耳殼內的結構拆件圖如上

HDB 630 配置 42mm 動圈單體

HDB 630 動圈單體的頻率響應規格如下： 有線：6 Hz – 40,000 Hz （類比音訊與 USB cable） 藍牙：6 Hz – 22,000 Hz

靈敏度則為：105 dB (1kHz / 0 dB SPL)

HDB 630 配置增強阻尼、改良後腔與聲學濾網結合，共同呈現細膩的人聲、清晰的細節、動態的低音以及更開闊自然的音場。

以強大的 Smart Control Plus 來提升音質表現！

HDB 630 的 Crossfeed 功能減少左右聲道的分離感，靈感源自旗艦耳機 HE 1 賦予耳機如同喇叭外放的效果，對左右聲道極端分離的混音尤其有效，避免因長時間聆聽而造成聽覺疲勞。而全新的參數式等化器 (Parametric Equalizer) 更突破傳統均衡器的圖像介面限制，提供可自訂頻寬 (Q) 控制功能、濾波器種類選擇以及 A/B 切換等多種功能。

所有設定均直接應用於耳機的先進處理系統中，不受音源或應用程式限制，讓音響發燒友隨時享受個人化調音效果。HDB 630 用家更可透過應用程式分享喜愛的調音設定，解鎖聆聽高解析度音訊的全新方式。應用程式其後的更新將支援用家透過二維碼分享調音設定，有助熱衷追求完美音效的音響發燒友記錄完整進程，於網上群組與同好暢快交流。用家更可以利用 Smart Control Plus 手機應用程式進一步完善智能選項，例如降噪、佩戴偵測、音訊編碼偏好設定等項目。

進入 Smart Control Plus App 連接 HDB 630 後可以看到上面的畫面，除了有看到清楚辨識產品外，還有電力狀態的圖示，並能隨時調整音訊與低音增強…

再來還有控制設定、聲音區域功能設計（例如家裡、辦公室或者是捷運內）、尋找耳機、參數 EQ、交叉回潰…等功能設定。

交叉饋送功能相當「神奇」，可以透過混音 L/R 來獲得更自然的聲音，這部分使用者可以自行比較來決定是否使用（建議可根據不同類型的音樂來啟用）～

此外可以隨時調整音訊模式，且能隨時根據不同的連線方式去做調整（上圖為以 USB cable 連接手機）；此外還有頭部偵測、智慧暫停、自動接聽來電，以及自動關機..等功能設定。

解碼器功能內可以看到支援的音訊格式

以藍牙連線時可以隨時掌握連線的設備名稱（預設名稱是「HDB 630」），上圖再下一格是 HDB 630 與 BTD 700 藍牙接收器連線。

聆聽心得分享

最後來分享配戴 HDB 630 來聆聽各種音樂的回饋～聆聽測試主要以 vivo X3000 Pro 手機搭配有高音質無損音樂串流服務的 Apple Music App，並交叉使用 3.5mm 有線方式連接 FIIO KA13 耳擴＋DAC 來聆聽比較。

首先給建議是如果你的音樂播放裝置有支援 aptX Adaptive音訊編碼（或者透過隨附的 Sennheiser BTD 700藍牙接收器來升級），那麼其實這樣的音質水準就已經非常的不錯了！如果是發燒友的話，當然建議可以搭配你喜歡的 DAC ＋耳擴來接駁（透過 3.5mm 耳麥輸出），至於 USB-C 數位有線傳輸的部分則是建議用來接駁到筆電或者電腦系統上。

至於哪種接駁方式音質最好，說真的各有千秋，但畢竟無線藍牙傳輸多多少少在高低頻還是會有所限制（聆聽流行音樂就很OK），而 3.5mm 輸出多加了好的 DAC + 耳擴之後，因該會是最佳的聆聽高音質音樂方式。

這款耳機建議還是需要點時間去「煲」，聆聽越久可讓單體發聲更加寬鬆，高音延伸更加漂亮，低頻下擺更加下沉渾厚舒適。

聆聽這張以「高解析度保真壓縮」重新推出的「Haunted Heart：The Legendary」經典 Bill Evans Trio 爵士三重奏專輯可以發現 HDB 630 可獲得相當寬鬆輕快的爵士三重奏動態感，藍牙傳輸部分發現鋼琴高音會比用 3.5mm 接耳擴效果差一些，所以古典與爵士樂派的燒友們若跟我一樣很在乎最好的高頻延伸表現建議在家用「有線」的方式接駁。

聆聽小提琴樂真的是棒透了！在瑪莉亞 杜尼亞絲 這張「Paganini: 24 Caprices」專輯中，用藍牙就能聆聽到非常理想的小提琴聲細節，甚至不太會輸有線型態的萬元等級頭戴式耳機，如果搭配耳擴之後細節與形體感會在突出些，高頻延伸則是會更加華麗，絕對可以滿足和我一樣喜歡聆聽小提琴獨奏的古典樂迷們！

真的，小提琴的擦弦聲竟然如此的清晰，層次感很好，猶如近身在樂手附近聆聽般的空間感，真的是大推給喜歡弦樂的愛樂者啊！

而喜歡聆聽 DJ 舞曲的人，我交叉比對覺得使用無線藍牙就可以有很好的電子音樂細節，以及滿滿的衝擊感，而且即便是連續聆聽 1~2 個小時也不會覺得疲倦，也不會覺得耳機夾臉的壓迫感，帶久只會覺得有稍微的重量在頭戴處（我是對頭戴重量比較敏感的人）。

「Golden」是Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》的主題曲，由虛擬女團HUNTR/X演唱，在2025年席捲全球排行榜，榮登美國 Billboard Hot 100 與英國 Official Charts 冠軍，成為 K-pop 史上首支由女性主導的榜首歌曲，締造多項紀錄，持續在各大串流和銷售榜單中表現強勁，是年度熱門金曲之一。

而用 HDB 630 聆聽可以獲得滿滿的節奏衝擊感，同時亦能清楚地聆聽到三位女歌手的渾厚高亢歌聲！此外，聆聽中文歌真的是相當舒適，有種聽到一半就想衝去 KTV 高歌一曲的念頭啊！因為真的聆聽到歌手們相當豐富帶有感情的歌聲，歌聲可是好像直襲腦內而來呢！

不知道大家都去電影院裡面看了阿凡達第三集「火與燼」（Avatar：Fire and Ash）嗎？這邊不討論劇情，只分享一下這張電影原聲帶的第一首曲目就是片尾曲，若你在 Dolby Atmos 廳內聆聽就可以感受到猶如天上降下來，猶如上帝之聲的優美歌聲。透過 HDB 630 無線藍牙模式聆聽就能感受到非常帶有情感溫暖的歌喉聲，不但舒適極了甚至還會讓你起雞皮疙瘩！一副好的耳機才能帶來好的人聲表現，而 HDB 630 真的刷新我對于無線藍牙耳機也能有如此細緻溫暖的音質表現體驗。

對了，「Avatar：Fire and Ash」已在 Apple Music 上架，並且是保真壓縮格式，強烈推薦各位發燒友們來聆聽！因為裡面有很多不錯的大動態配樂與其它人聲歌曲（或搭配再一起的演奏，超過癮的啦！），讓我們可以好好測試音響或耳機系統喔！

結語：

整體來說，Sennheiser HDB 630 真的徹底解決我過去同時要交叉使用多款頭戴式耳機的困擾，因為它能真正滿足我平常在家或是外出時聆聽音樂上的需求，無論有線或是無線模式都有非常理想的音質表現。搭配耳擴絕對有感再升級，和我一樣喜歡將音壓「摧」到緊繃的人就能感受到許多爆發時才會聽到的高音細節與低頻震聾後的餘韻快感！

最重要的是，它的配戴舒適度真的相當讚，質感也相當好，隨附的收納盒就可以輕鬆打理收納各個配件，甚至也能將你的小耳擴也一並收入進去。對了，附贈價值 1790 元的 Sennheiser BTD 700 藍牙接收器也是相當佛心，透過它無論是哪種手機與電腦都可以快速升級到無損藍牙 aptX Adaptive 和 aptX Lossless 規格！對了，降噪效果也是很理想，無論是環境中的吹風機高噪音，或者是捷運行進間的磨軌或人們交談聲，都可以輕鬆消噪掉喔！

