SEO EVE〈麻辣糖葫蘆〉爆紅 合作首選點名香蕉哥哥

SEO EVE來台狂嗑夜市美食。（圖／侯世駿攝）

年僅14歲的韓國新生代歌手SEO EVE，憑藉〈麻辣糖葫蘆〉爆紅全球，近日帶著新單曲〈未完成〉來台宣傳。她去年曾與李玉璽合作來台，當時兩人還一起逛夜市，讓她留下深刻印象。談到最愛的台灣美食，SEO EVE特別點名 饒河街觀光夜市 的「小黃瓜糖葫蘆」，笑說每次來台灣都一定要買來吃，更大力推薦：「大家一定要吃吃看，感覺很不一樣！」

SEO EVE直言台灣就像她的第二個家，每次來台都會大啖美食。她笑說這趟已經喝了三杯珍奶和三杯便利商店珍珠奶茶，還吃了地瓜球、小黃瓜糖葫蘆、烤魚、牛肉麵、包子、豆花及豆腐霜淇淋等美食，直呼好吃到數都數不完。她更透露，曾萌生以「地瓜球」為主題創作歌曲的想法，笑喊：「這趟來，我的腦袋裡面真的全部都是珍奶和地瓜球。」

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今年剛升上國中二年級的 SEO EVE，被問到如何兼顧學業與演藝事業時表示，因為兩者都是自己喜歡的事情，所以從不覺得有壓力。「如果要跑海外行程，我會跟學校請假；有時候則是先去上第一、二節課，再辦理早退，努力兼顧兩邊。」雖然她自認不擅長外語，但因媽媽平時熱愛看中文短劇，加上台灣經紀公司經常以中文溝通，讓她耳濡目染學會不少中文，現場更大方秀出「請多多支持」、「漂亮」、「帥」，還有「棒棒」等詞彙。

談到未來想合作的台灣藝人，SEO EVE毫不猶豫點名香蕉哥哥，並透露自己最初是透過短影音看到對方的影片，加上經紀公司老闆與媽媽的分享，知道他是台灣的孩子王，希望想跟香蕉哥哥學習，未來可以成為糖葫蘆姐姐。

SEO EVE點名想合作香蕉哥哥。（圖／侯世駿攝）

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