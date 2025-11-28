SEVENTEEN小分隊來台！S. Coups、珉奎「CxＭ」明年4月高雄開唱

【緯來新聞網】韓國人氣男團SEVENTEEN成員S. Coups、珉奎組成的小分隊「CxＭ」今（28日）宣布將於明年4月25日、26日來台開唱，一連兩天登上高雄巨蛋，舉辦CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」巡演。消息一出讓許多克拉（粉絲名）都直呼期待。

SEVENTEEN成員S. Coups、珉奎小分隊「CxＭ」將來台開唱。（圖／翻攝自官方X）

SEVENTEEN小分隊「CxＭ」由隊長S. Coups、成員珉奎組成，兩人在團體中擔任RAP角色，9月小分隊推出迷你專輯，美式HipHop風格頗受好評。SEVENTEEN上次全體來台開唱，是2018年在新莊體育館開唱，之後都是小分隊陸續來台，去年HOSHI、DK及勝寛小分隊登上高雄世運主場館舉辦的「GOLDEN WAVE」拼盤演唱會，今年7月則有Hoshi、Woozi組成的小分隊「HxW」在林口體育館開唱。



如今「CxＭ」也宣布來台演出 [DOUBLE UP] LIVE PARTY」，而台灣場也是繼明年韓國仁川場、釜山場，日本愛知場、千葉場以外唯一的海外場。也讓粉絲十分激動。售票資訊尚未公布，詳請請洽主辦單位iMe TW官方社群。

SEVENTEEN小分隊「CxＭ」舉辦巡演，台灣場是繼韓國、日本外，唯一的海外場。（圖／翻攝自iMe TW））

