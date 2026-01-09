SEVENTEEN小分隊CxM公布優先購登記時間 演唱會搶票時間也曝光

台北市 / 林彥廷 綜合報導

南韓人氣男團SEVENTEEN成員 S.COUPS（崔勝哲）和 MINGYU（金珉奎）組成的小分隊CxM驚喜宣布，將在4月25、26日於高雄巨蛋嗨唱兩天。主辦單位今（9）日公布售票平台與官方會員登記時間，而正式售票時間也曝光。

主辦單位表示，「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG」於4月25、26日於高雄巨蛋演出，而CARAT Membership (GLOBAL) Pre-sale (Weverse)官方會員登記時間為「1/9 (五) 12 PM (Local Time) - 1/11 (日) 11:59 PM (Local Time)」。

主辦單位提到，售票平台為拓元售票系統，本次演出為全場實名制，詳細資訊請待日後售票公告。而根據官方weverse公告，會員優先購的售票時間於「1/31 12PM(Local Time) 」，全面起售的時間為「2/1 12PM(Local Time)」。

圖片翻攝自 weverse

